Với thành tích 9 điểm tuyệt đối sau ba trận, U23 Việt Nam chính thức giành ngôi nhất bảng A và đoạt vé vào tứ kết VCK U23 châu Á 2026. Một chiến tích mới của bóng đá trẻ Việt Nam tại sân chơi châu lục.

Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ ra sân lúc 22h30 ngày 16/1, chạm trán đội đứng nhì bảng B.

U23 Việt Nam (áo trắng) toàn thắng 3 trận vòng bảng U23 châu Á 2025 - Ảnh AFC

Việc đứng đầu bảng A giúp U23 Việt Nam tránh được đối thủ rất mạnh là U23 Nhật Bản, đội đã sớm khẳng định sức mạnh và chắc chắn kết thúc vòng bảng với ngôi nhất bảng B. Ở lượt trận cuối, cuộc so tài giữa Nhật Bản và U23 Qatar chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục, bởi Qatar đã bị loại.

Tâm điểm của bảng B dồn vào màn đối đầu trực tiếp giữa U23 UAE và U23 Syria. Cả hai đang cùng có 3 điểm, nhưng UAE nắm lợi thế lớn hơn nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (-1 so với -4).

Về lý thuyết, U23 UAE chỉ cần một trận hòa là đủ giành vé đi tiếp, trong khi U23 Syria buộc phải thắng nếu muốn tự quyết số phận.

Điều đó đồng nghĩa đối thủ của U23 Việt Nam chỉ được xác định sau lượt trận cuối, hứa hẹn mang đến một thử thách không hề dễ dàng cho Đình Bắc và các đồng đội ở vòng knock-out.

Highlights U23 Việt Nam 1-0 U23 Ả Rập Xê Út

