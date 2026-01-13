U23 Việt Nam tiếp tục tạo tiếng vang lớn tại VCK U23 châu Á khi đánh bại U23 Ả Rập Saudi với tỷ số 1-0, qua đó khép lại vòng bảng bằng thành tích toàn thắng và hiên ngang bước vào tứ kết với ngôi nhất bảng.

Chiến thắng bản lĩnh ấy không chỉ khiến người hâm mộ trong nước tự hào mà còn tạo hiệu ứng mạnh mẽ trong khu vực, đặc biệt là từ các CĐV Thái Lan.

Đình Bắc vào sân trong hiệp hai và tạo ra bước ngoặt của trận đấu - Ảnh: AFC

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến từ xứ Chùa Vàng liên tục bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho đội bóng áo đỏ. Một CĐV Thái Lan thừa nhận: “U23 Việt Nam thực sự bản lĩnh và đang là đội số một Đông Nam Á. Hy vọng Thái Lan cũng có thể đi tiếp như Việt Nam.”

Không ít người dành lời khen đặc biệt cho ban huấn luyện U23 Việt Nam. Một tài khoản bình luận: “Kim Sang Sik quá đẳng cấp. Việt Nam luôn phát huy tốt sức mạnh dưới thời các HLV Hàn Quốc, từ Park Hang Seo đến Kim Sang Sik.”

Một ý khác còn dành lời chúc tốt đẹp cho Đình Bắc và các đồng đội ở vòng tứ kết: “Một màn trình diễn tuyệt vời của Việt Nam. Chúc may mắn ở vòng tiếp theo.”

Nhiều CĐV khác còn đánh giá cao sự phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam, cho rằng thầy trò HLV Kim Sang Sik đủ khả năng tiến rất sâu, thậm chí mơ đến chung kết.

Những phát biểu ấy cho thấy vị thế ngày càng được khẳng định của U23 Việt Nam trong mắt các đối thủ khu vực, sau một chiến thắng không chỉ mang giá trị điểm số mà còn tạo sức nặng về hình ảnh và niềm tin.

Highlights U23 Việt Nam 1-0 U23 Ả Rập Xê Út

