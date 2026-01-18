Đánh bại U23 UAE, U23 Việt Nam ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2026, gặp U23 Trung Quốc. Trận đấu rất được chờ đợi này lăn bóng vào lúc 22h30 ngày 20/1 trên sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City Stadium, Saudi Arabia.

Trước trận đấu, các cầu thủ U23 Việt Nam thể hiện sự tự tin, quyết tâm giành chiến thắng. Tất cả đều khẳng định mình làm hết sức, không chỉ là đoạt vé chung kết mà còn mang chức vô địch về cho người hâm mộ nước nhà.

Tiền đạo trẻ Lê Phát. Ảnh: Ted Trần

"Chúng tôi ra sân chiến đấu hết mình để biến VCK U23 châu Á 2026 thành giải đấu đáng nhớ nhất", tiền đạo trẻ Lê Phát khẳng định. Lê Phát dù mới 18 tuổi nhưng nhiều lần được đá chính ở U23 Việt Nam. Anh là người mở tỉ số trong trận thắng 3-2 của U23 Việt Nam trước U23 UAE ở tứ kết.

Tiền vệ Lê Viktor nói: "Tôi quyết tâm vô địch VCK U23 châu Á 2026", trong khi Nhật Minh muốn dành tặng chức vô địch cho Hải Phòng. Thủ thành Trung Kiên thể hiện quyết tâm cao nhất: "Tôi thi đấu với hơn 100% sức lực, mang vinh quang về cho Tổ quốc nói chung và Gia Lai nói riêng. Gia Lai mãi đỉnh!".

U23 Việt Nam tự tin thắng U23 Trung Quốc ở bán kết. Ảnh: AFC

Trung vệ Hiểu Minh cho biết: "Giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp đã thành, giờ tôi mơ giấc mơ vô địch U23 châu Á". Còn trung vệ Lý Đức bày tỏ: "Đây là giải cuối cùng của lứa chúng tôi, nên chơi với 200% sức lực giành chiến thắng, đầu tiên là trận bán kết sắp tới, mang niềm vui cho người hâm mộ và ba mẹ".

Tiền đạo Đình Bắc cảm ơn CLB CAHN trao cơ hội cho anh tập luyện, thi đấu trong môi trường tốt. Em họ Công Phượng, cầu thủ Quốc Cường hứa: "Nếu U23 Việt Nam thắng, tôi sẽ chỉ ăn đồ Việt, không ăn đồ nước ngoài trong một tháng".

