U23 Việt Nam xác định được đối thủ ở bán kết giải U23 châu Á 2026 là U23 Trung Quốc - đội vượt qua U23 Uzbekistan sau loạt luân lưu may rủi. Trận bán kết rất được chờ đợi này lăn bóng vào lúc 22h30 ngày 20/1.

Theo thống kê, kể từ năm 2016 đến nay, các lứa cầu thủ U22/23 Việt Nam thi đấu 5 trận với Trung Quốc trong khuôn khổ các giải đấu giao hữu quốc tế. Kết quả Việt Nam thắng 2, hòa 2 và chỉ để thua 1.

U23 Trung Quốc lần đầu vào bán kết giải U23 châu Á.

Đáng chú ý là các chiến thắng của U22/23 Việt Nam đều diễn ra trên sân khách. Đó là trận thắng 2-0 của U22 Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo năm 2019 tại Vũ Hán. Cả hai bàn thắng của U22 Việt Nam đều ghi do công của tiền đạo Tiến Linh.

Gần nhất, tại giải Panda Cup 2025, U22 Việt Nam với thành phần lực lượng gồm nhiều cầu thủ U23 Việt Nam hiện tại thắng 1-0 nhờ pha ghi bàn của Minh Phúc.

Minh Phúc từng ghi bàn vào lưới Trung Quốc ở Panda Cup 2025. Ảnh: AFC

Ở cấp độ ĐTQG, tuyển Việt Nam từng đánh bại Trung Quốc 3-1 đúng vào ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần 2022, tại vòng loại World Cup 2022. Đó là chiến thắng ấn tượng nhất của "Những chiến binh sao vàng" khi đối đầu với đội bóng đến từ đất nước hơn 1 tỉ dân.

Dù có thành tích đối đầu tốt trong khoảng 10 năm trở lại đây, nhưng U23 Việt Nam hiểu rằng để giành chiến thắng trong trận bán kết sắp tới, thầy trò HLV Kim Sang Sik phải chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt. Đặc biệt trước một U23 Trung Quốc chưa để thủng lưới bàn nào sau 4 trận tại VCK U23 châu Á 2026 chính là thử thách lớn với Đình Bắc và các đồng đội.

