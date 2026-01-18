Bước tiến lịch sử

Sau 22 năm chờ đợi, bóng đá nam Trung Quốc cuối cùng cũng được sống lại cảm giác đứng trong top 4 châu Á – tính mọi cấp độ đội tuyển.

Việc U23 Trung Quốc lọt vào bán kết U23 châu Á 2026 không chỉ là một cột mốc lịch sử, mà còn là tín hiệu rõ ràng nhất cho thấy một cuộc trỗi dậy thực sự đang diễn ra.

U23 Trung Quốc lập kỳ tích. Ảnh: AFC

Trung tâm của kỳ tích tại Saudi Arabia, theo phân tích của các chuyên gia bóng đá Trung Quốc, là thế hệ cầu thủ trẻ hiện tại và dấu ấn đậm nét từ HLV Antonio Puche.

Trận tứ kết nghẹt thở với U23 Uzbekistan là bản lề của giải đấu. Trước đối thủ mạnh về kỹ thuật, kiểm soát bóng và giàu kinh nghiệm châu lục, U23 Trung Quốc bị đặt vào thế cửa dưới rõ rệt.

Nhưng bằng một lối chơi kỷ luật, thực dụng và phòng ngự có tổ chức, họ đã kéo đối thủ vào loạt sút luân lưu và giành chiến thắng lịch sử.

Trong khoảnh khắc quyết định ấy, thủ môn Li Hao trở thành người hùng với 8 pha cản phá, nhiều trong số đó là những tình huống cứu thua mười mươi, và chặn một quả luân lưu trong loạt đấu cân não.

Phía sau màn trình diễn xuất sắc đó là cả một hệ thống được chuẩn bị kỹ lưỡng bởi ban huấn luyện.

Dấu ấn Antonio Puche

Kể từ khi U23 châu Á ra đời, Trung Quốc chưa từng vượt qua vòng bảng. Vì vậy, việc tiến thẳng vào bán kết gặp U23 Việt Nam mang ý nghĩa vượt xa một chiến thắng đơn lẻ.

Nó đánh dấu sự kết thúc của chuỗi dài sa sút, nơi bóng đá trẻ Trung Quốc liên tục chạm đáy, thậm chí có giai đoạn không thể góp mặt ở các giải trẻ châu châu lục.

U23 Trung Quốc phòng ngự chắc chắn nhất U23 châu Á 2026. Ảnh: AFC

Người đứng ra chặn lại đà lao dốc ấy chính là Antonio Puche, nhà cầm quân Tây Ban Nha mà sự nghiệp chủ yếu làm trợ lý hoặc đào tạo trẻ.

Trong vài năm qua, trong mọi cấp độ từ U16-U23 (một số đội trẻ ông không dẫn dắt, mà chỉ đào tạo), Puche đã xây dựng một triết lý nhất quán: thái độ, kỷ luật và khả năng thực thi chiến thuật quan trọng hơn danh tiếng cá nhân.

Ông sẵn sàng loại bỏ những cầu thủ được đánh giá cao nếu họ không đáp ứng yêu cầu về tập trung dài hạn, tinh thần tập thể hay tính tuân thủ chiến thuật.

Quan điểm này từng khiến ông hứng chịu không ít chỉ trích từ dư luận và truyền thông Trung Quốc, vốn quen với việc đánh giá cầu thủ dựa trên giá trị tên tuổi.

Nhưng Antonio kiên định với lựa chọn của mình, nổi bật là việc loại tiền đạo 20 tuổi Zhu Pengyu, được xem như thần đồng của Dalian Yingbo.

Bức tường phòng ngự

Về mặt chiến thuật, U23 Trung Quốc dưới thời Antonio Puche không phải tập thể chơi bóng đẹp mắt. Họ ưu tiên phòng ngự chắc chắn, giữ cự ly đội hình, hạn chế sai lầm và chờ đợi thời cơ.

Trong bối cảnh thực lực chung của cầu thủ Trung Quốc hiện tại thường ở thế yếu so với các đối thủ hàng đầu châu Á, đây là cách tiếp cận mang tính lý trí.

Ở các giải đấu ngắn ngày như U23 châu Á, chỉ cần một chiến thắng đúng lúc là đủ để mở ra cánh cửa đi tiếp. U23 Trung Quốc đã làm được điều đó, ghi 1 bàn sau 4 trận.

Thành công lần này cũng cho thấy khả năng quản trị con người của Antonio Puche. Ông không xây dựng đội bóng xoay quanh một ngôi sao duy nhất, mà tạo ra một tập thể nơi mỗi cá nhân đều hiểu rõ vai trò của mình.

Antonio Puche là công thức cho thành công. Ảnh: AFC

Trường hợp của Li Hao là ví dụ tiêu biểu. Từ sự chuẩn bị chi tiết cho loạt sút luân lưu đến niềm tin tuyệt đối nơi HLV, anh phát huy tối đa năng lực ở thời khắc quan trọng nhất.

Việc U23 Trung Quốc vào bán kết U23 châu Á không đồng nghĩa với việc bóng đá Trung Quốc đã hồi sinh hoàn toàn.

Nhưng chắc chắn, đó là bước ngoặt lớn nhất trong hơn hai thập kỷ, bằng chứng cho thấy khi có chiến lược rõ ràng, một HLV đủ bản lĩnh và thế hệ cầu thủ sẵn sàng hy sinh vì tập thể, bóng đá Trung Quốc vẫn có thể cạnh tranh ở sân chơi châu lục.

Cuộc trỗi dậy này có thể mới chỉ bắt đầu. Puche, bằng kết quả cụ thể thay vì những lời hứa hẹn, đang từng bước đưa bóng đá trẻ Trung Quốc trở lại đúng quỹ đạo.

“Bức tường châu Á” của Antonio Puche chính là thử thách tiếp theo cho HLV Kim Sang Sik, cho Đình Bắc và các đồng đội.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn