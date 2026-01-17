Đánh bại U23 Uzbekistan sau loạt luân lưu may rủi, U23 Trung Quốc vào bán kết, gặp U23 Việt Nam. Đánh giá về chiến thắng ở tứ kết, HLV Antonio Puche của U23 Trung Quốc nói: "Trận đấu này rất khó khăn đối với chúng tôi. U23 Trung Quốc chỉ có ba ngày nghỉ ngơi, trong khi U23 Uzbekistan có bốn ngày.

Điều này rất quan trọng. Tôi nghĩ AFC cần phải làm gì đó để các đội bóng tham dự giải không gặp bất lợi như vậy. Tôi không muốn im lặng. Tôi cũng phải nói thêm: việc bắt đầu trận đấu lúc 14h30 chiều là không hợp lý".

HLV Antonio Puche của U23 Trung Quốc trong buổi họp báo sau trận.

Thuyền trưởng U23 Trung Quốc cho biết ông và các cầu thủ có màn ăn mừng chiến thắng đầy cảm xúc trong phòng thay đồ, và ngay lúc này toàn đội đã nghĩ tới cuộc đối đầu với U23 Việt Nam.

"Cả đội rất phấn khởi. Chúng tôi chỉ có thể tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi này để ăn mừng chiến thắng", HLV Antonio chia sẻ cảm xúc sau khi cùng U23 Trung Quốc làm nên lịch sử với lần đầu tiên vào bán kết giải U23 châu Á.

Về lối chơi phòng ngự co cụm, HLV Antonio bày tỏ quan điểm: "Về mặt kỹ thuật, đối thủ rất mạnh. Họ kiểm soát bóng rất tốt, và trận đấu không dễ dàng đối với chúng tôi, việc tấn công rất khó khăn".

U23 Trung Quốc lần đầu tiên vào bán kết giải U23 châu Á.

"Vậy U23 Trung Quốc sẽ chơi như nào trước U23 Việt Nam?", một phóng viên hỏi. HLV Antonio đáp lại: "Tôi không xem trận đấu của U23 Việt Nam. Tâm trí tôi hoàn toàn tập trung vào trận đấu này. Chúng tôi sẽ xem trận đấu của U23 Việt Nam vào hôm sau, nhưng tôi biết họ. Chúng tôi từng gặp họ ở Thành Đô ở giải giao hữu".

"Chúng tôi rất hài lòng với mọi thứ, đặc biệt là việc giữ sạch lưới trong 4 trận. Bởi vì U23 Trung Quốc làm nên lịch sử, đây là giấc mơ của đội bóng. Tôi huấn luyện nhiều cầu thủ trong nhiều năm, và biết cách họ làm việc. Tôi rất vui mừng với màn trình diễn của họ", HLV Antonio chốt lại.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn