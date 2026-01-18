Không chỉ là sức mạnh tinh thần

Nếu phải chọn ra điểm gây ấn tượng mạnh nhất của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á cho tới lúc này chắc chắn nhiều người sẽ lựa chọn sự bền bỉ mà các học trò HLV Kim Sang Sik thể hiện xuyên suốt chặng đường đã qua.

Từ trận đầu tiên cho tới vòng tứ kết, hầu như U23 Việt Nam đều đối mặt với sức ép lớn từ Jordan, đặc biệt là Saudi Arabia cùng UAE xuyên suốt hơn 90 phút. Thế nhưng các học trò của HLV Kim Sang Sik vẫn đứng vững và triển khai được lối chơi đã lên kế hoạch từ trước.

U23 Việt Nam gây ấn tượng mạnh về nền tảng thể lực

U23 Việt Nam luôn giữ được nhịp độ chơi, tổ chức đội hình chặt chẽ và phản ứng nhanh trong các tình huống chuyển trạng thái là điều rất đáng ghi nhận.

Không chỉ chạy nhiều, U23 Việt Nam còn chạy hiệu quả. Các cầu thủ không sa vào việc “đuổi bóng” vô tổ chức, mà luôn giữ được cự ly đội hình, bọc lót tốt và sẵn sàng tăng tốc đúng thời điểm.

Ở hiệp phụ trận gặp UAE, khi đối thủ bắt đầu hụt hơi, chính U23 Việt Nam mới là đội tạo ra khác biệt và kết liễu trận đấu. Điều đó cho thấy thể lực không chỉ là yếu tố nền tảng, mà đã trở thành một “vũ khí” thực sự của thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Do đâu?

Nền tảng thể lực ấn tượng ấy không đến một cách ngẫu nhiên, mà là kết quả từ cách sử dụng con người rất tính toán và khoa học của HLV Kim Sang Sik.

Điểm dễ nhận thấy nhất là sự xoay tua hợp lý. Ngoại trừ thủ môn và một vài trung vệ trụ cột cần sự ổn định, phần lớn các vị trí còn lại đều được luân chuyển linh hoạt tùy đối thủ và tính chất trận đấu.

Và điều này nhờ vào khả năng điều chỉnh của HLV Kim Sang Sik

HLV Kim Sang Sik không ngần ngại cất những “quân bài chiến lược” như Đình Bắc trên băng ghế dự bị khi cần thiết. Đó không phải là sự mạo hiểm, mà là tính toán dài hơi cho cả giải đấu.

Việc để những cầu thủ có khả năng gây đột biến cao vào sân ở thời điểm thích hợp giúp U23 Việt Nam vừa giữ được sức, vừa tạo ra khác biệt khi đối thủ bắt đầu mệt mỏi.

Bên cạnh đó, việc sử dụng các cầu thủ dự bị đá chính ở một số trận đấu cũng cho thấy sự chủ động trong chiến lược “bào mòn thể lực” đối phương.

Những cái tên ít được chú ý hơn được giao nhiệm vụ tranh chấp, pressing, phá sức ở hiệp một, trước khi những quân bài quan trọng được tung vào sân ở hiệp hai hoặc hiệp phụ để giải quyết trận đấu. Đây là cách làm rất thực dụng và hiệu quả ở một giải đấu ngắn ngày, mật độ thi đấu dày đặc như VCK U23 châu Á 2026.

Khi thể lực trở thành lợi thế, là điểm mạnh đáng nể của thầy trò HLV Kim Sang Sik, U23 Việt Nam chính thức thay đổi vị thế tại sân chơi châu lục và bằng chứng là kết quả toàn thắng trước những đối thủ rất mạnh để tiến vào bán kết.

