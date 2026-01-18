Trong khoảnh khắc lịch sử của U23 Trung Quốc ở U23 châu Á 2026, cái tên được nhắc đến nhiều nhất không phải ai khác ngoài thủ môn Li Hao (Lý Hạo).

Trong trận tứ kết với U23 Uzbekistan, Li Hao có màn trình diễn xuất sắc để đưa U23 Trung Quốc vào bán kết – gặp U23 Việt Nam ngày 20/1.

Li Hao bắt bài được cú đá của Abdullaev. Ảnh: AFC

Trận tứ kết với U23 Uzbekistan là thử thách khắc nghiệt. Trước đối thủ có khả năng kiểm soát bóng và tấn công đa dạng, khung thành U23 Trung Quốc liên tục bị đặt trong tình trạng báo động.

Trong bối cảnh ấy, Li Hao chơi trận đấu để đời khi thực hiện 8 pha cứu thua, giữ cho đội nhà đứng vững suốt 120 phút nghẹt thở.

Đỉnh cao của màn trình diễn đến ở loạt sút luân lưu. Khi đối thủ bước lên chấm 11 mét, Li Hao không chỉ dựa vào phản xạ, mà còn vào sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Trên chai nước của anh là những ghi chú về thói quen sút phạt đền của từng cầu thủ U23 Uzbekistan.

Nhờ vậy, Li Hao cản thành công cú đá của Abdullaev, giúp U23 Trung Quốc thắng 4-2 trên loạt luân lưu.

“Chúng tôi thực sự đã có sự chuẩn bị cho loạt luân lưu. Thực ra trận nào cũng chuẩn bị cho tình huống có phạt đền, lần này chỉ là đúng lúc đem ra dùng”, Li Hao cho biết.

Li Hao mỉm cười trước truyền thông châu Á: “Quả phạt đền mà tôi cản phá được, trước khi đối thủ sút tôi đã biết anh ta sẽ đá về hướng nào.

Tôi còn nói với anh ta rồi, nhưng anh ta không tin tôi, vẫn đá đúng hướng đó, vậy thì sao tôi không cản được chứ?”.

Trong trận tứ kết U23 châu Á, thủ môn số 1 của U23 Trung Quốc có đến 3 lần phải chăm sóc y tế. Dù vậy, anh vẫn xuất sắc.

“Đến hiệp phụ, vì phát bóng dài liên tục nên tôi hơi mất sức”, Li Hao chia sẻ thẳng thắn. “Nhưng bắt luân lưu thì không cần dùng quá nhiều lực, nên cũng không quá mệt”.

Về trận bán kết với U23 Việt Nam, Li Hao gửi thông điệp: “Bây giờ tôi rất hạnh phúc, chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc này. Ở trận đấu tiếp theo, chúng tôi cũng muốn giành chiến thắng”.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn