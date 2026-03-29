Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h20 ngày 29/3, tại đường Tô Hiệu (phường Hà Đông, Hà Nội) xảy ra vụ cây xanh bật gốc, đổ trúng người đi xe máy.

Nhân chứng cho biết, thời điểm xảy ra sự việc, khu vực có mưa lớn kèm gió mạnh. Lúc này, một người đàn ông điều khiển xe máy BKS 33N4-20.XX di chuyển trên đường Tô Hiệu, khi đến trước số nhà 68 thì bất ngờ bị cây xanh ven đường bật gốc, đè trúng.

Cây xanh bị bật gốc đè trúng người đi xe máy. Ảnh: Hoàng Lê

Vụ việc khiến nạn nhân bị thương và được đưa đi cấp cứu. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tiến hành cắt dọn cây xanh, giải phóng lòng đường, đảm bảo giao thông.

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, sau khi nhận tin báo, đơn vị đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp xử lý sự cố.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.