Trận đấu giữa UAE và Oman ở bảng A vòng loại 4 World Cup 2026 khu vực châu Á đã diễn ra đầy kịch tính và cảm xúc. Sau khi Oman và Qatar cầm chân nhau ở lượt mở màn, UAE hiểu rằng chiến thắng trước Oman sẽ mở toang cánh cửa đến World Cup.

Tuy nhiên, mọi chuyện không hề dễ dàng. Ngay phút 12, trung vệ Kouame Kouadio của UAE bất ngờ đá phản lưới nhà, giúp Oman vươn lên dẫn trước.

Niềm vui của các cầu thủ UAE sau thắng lợi quý giá trước Oman - Ảnh: AFC

Bị dội gáo nước lạnh, UAE nỗ lực đẩy cao đội hình tấn công nhưng vấp phải hàng thủ kỷ luật của Oman. Phải đến phút 73, nỗ lực ấy mới được đền đáp khi Barbosa Meloni ghi bàn gỡ hòa sau đường chuyền thông minh của Saleh.

Khi trận đấu tưởng chừng khép lại với tỷ số hòa, Caio Lucas bất ngờ tỏa sáng ở phút 83 với pha dứt điểm chính xác, mang về chiến thắng 2-1 nghẹt thở cho UAE.

Kết quả này giúp UAE vươn lên ngôi đầu bảng A với lợi thế lớn trước lượt trận cuối quyết định gặp Qatar. Chỉ cần một kết quả hòa, thầy trò HLV Paulo Bento sẽ chính thức giành vé dự World Cup 2026 tại Bắc Mỹ.

Trong khi đó, Oman vẫn còn chút hi vọng đến với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, nếu Qatar thua UAE với cách biệt 2 bàn trở lên. Khi đó Oman sẽ có ngôi nhì bảng và sẽ đá trận play-off với đội nhì bảng B để giành vé đá trận play-off liên khu vực.

Ghi bàn

UAE: Meloni 76', Caio Lucas 83'

Oman: Kouame Kouadio 12' (phản lưới)

Đội hình thi đấu

UAE: Eisa, Amaral, Pimenta, Kouadio, Alghassani, Hassan, Lima, Gimenez, Ramadan, Barbosa Meloni, Caio Lucas

Oman: Al Mukhaini, Al Rushaidi, Al Harthi, Al Braiki, Al Busaidi, Al Alawi, Al Rawahi, Dahman, Al Saadi, Al Khamisi, Al Sabhi