Ngày 9/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Lễ phát động hai phong trào thi đua: “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh” và “Phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”. Sự kiện được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 34 tỉnh, thành phố.

Chính phủ đang tập trung thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo cùng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh là con đường “nhanh nhất, ngắn nhất” để nâng năng lực tự chủ chiến lược, đồng thời yêu cầu tinh thần triển khai nhanh, mạnh, đồng bộ; lấy doanh nghiệp làm trung tâm của tiến trình hiện thực hóa các mục tiêu phát triển.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động Phong trào thi đua "Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh" và Phong trào thi đua "Phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước". Ảnh: TL

Trong khuôn khổ sự kiện, Tập đoàn Công nghệ CMC tham gia hưởng ứng và cam kết cụ thể hóa mục tiêu của hai phong trào bằng các chương trình hành động gắn với năng lực lõi công nghệ, đầu tư hạ tầng và phát triển nhân lực.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Hồ Thanh Tùng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghệ CMC, cho rằng giai đoạn hiện nay đánh dấu bước chuyển về tư duy phát triển: khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh không còn là lựa chọn, mà là trục phát triển bền vững của quốc gia và doanh nghiệp.

Ông cho biết CMC hưởng ứng phong trào thi đua với tinh thần tiên phong, dấn thân, “nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình trong giai đoạn phát triển mới”, coi đây là nhiệm vụ dài hạn gắn với năng lực cạnh tranh quốc gia.

Ông Hồ Thanh Tùng, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghệ CMC đưa ra các đề xuất, cam kết của CMC hưởng ứng phong trào Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và thúc đẩy kinh tế tư nhân. Ảnh: TL

Từ nền tảng đó, CMC xác lập định hướng điều hành năm 2026: “Tăng tốc chuyển đổi AI – Accelerate your AI-X”, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 trở thành một công ty chuyển đổi AI quy mô toàn cầu - “A Global AI-X Company”.

Theo Tổng Giám đốc CMC, “AI-X” không chỉ là ứng dụng AI vào sản phẩm, mà là đưa AI vào các bài toán vận hành, tăng trưởng, năng suất ở quy mô doanh nghiệp và rộng hơn là nền kinh tế.

Để biến cam kết thành kết quả, CMC đưa ra 5 nhóm ưu tiên gắn trực tiếp với tinh thần “số hóa, xanh hóa, doanh nghiệp bứt phá”.

Thứ nhất, làm chủ công nghệ chiến lược. CMC đặt trọng tâm vào dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, an ninh mạng, đồng thời phát triển các nền tảng phục vụ Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Theo ông Tùng, “làm chủ” ở đây là làm chủ cả nền tảng, năng lực triển khai và khả năng vận hành an toàn, tin cậy, bảo đảm tính liên tục của dịch vụ ở quy mô lớn.

Thứ hai, đầu tư hạ tầng số và hạ tầng dữ liệu theo hướng chuyển đổi kép. CMC định hướng triển khai mô hình Công viên Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, coi trung tâm dữ liệu là “xương sống” của hạ tầng số cho kỷ nguyên AI. Trong 5 năm tới, doanh nghiệp đặt mục tiêu xây dựng hệ thống trung tâm dữ liệu tổng công suất khoảng 120–150MW, hướng tới tiêu chuẩn quốc tế về an toàn, bảo mật và sử dụng năng lượng hiệu quả. Đây được xem là nền tảng để mở rộng cung ứng dịch vụ số và dịch vụ AI cho cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và thị trường khu vực.

Thứ ba, đầu tư dài hạn cho con người. CMC nhấn mạnh phát triển nhân lực chất lượng cao là điều kiện để công nghệ không dừng ở thử nghiệm mà đi vào triển khai thực tiễn. Theo ông Tùng, CMC sẵn sàng tham gia và đảm nhận các nhiệm vụ lớn mang tính quốc gia, thông qua việc xây dựng đội ngũ, năng lực nghiên cứu, phát triển và khả năng chuyển giao vào vận hành.

Thứ tư, duy trì tăng trưởng bền vững, đóng góp thực chất cho nền kinh tế. CMC đặt mục tiêu duy trì đà tăng trưởng khoảng 20% mỗi năm, song hành nâng cao hiệu quả vận hành, gia tăng đóng góp ngân sách và an sinh xã hội, đồng thời hưởng ứng tinh thần thi đua bằng các chỉ tiêu đo được về năng suất, chất lượng và hiệu quả.

Thứ năm, đóng vai trò doanh nghiệp đầu đàn, kết nối hệ sinh thái. CMC xác định vị trí “đầu kéo” trong hệ sinh thái doanh nghiệp Việt Nam, thúc đẩy liên kết để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu; qua đó tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp công nghệ trong nước cùng nâng cấp năng lực.

Đại diện CMC cho biết năm 2025 là năm tạo nền tảng cho các cam kết mới: doanh thu tăng trên 20%, lợi nhuận trước thuế tăng 34% so với năm trước; doanh nghiệp hiện diện tại 30 quốc gia, có văn phòng đại diện trên 10 nước và tạo việc làm bền vững cho hơn 6.000 lao động.

Kết thúc phần phát biểu, Tổng Giám đốc CMC khẳng định tập đoàn sẽ cùng cộng đồng doanh nghiệp thi đua tiên phong, tập trung vào những việc “khó và lớn” như hạ tầng dữ liệu-AI, công nghệ chiến lược và nguồn nhân lực, góp phần cụ thể hóa các mục tiêu phát triển đến 2030 và tầm nhìn 2045.