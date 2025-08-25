Tuyên bố này được đưa ra vào tháng 8/2025 và nhanh chóng gây xôn xao dư luận. Điều này tiết lộ những thách thức mà Xiaomi phải đối mặt trong quá trình chuyển đổi từ lĩnh vực điện tử tiêu dùng sang phương tiện di chuyển thông minh.

Thành công ngoài mong đợi nhưng khủng hoảng vì… quá “hot”

Được định vị là đối thủ trực tiếp của Tesla Model Y, mẫu xe điện thứ 2 của Xiaomi là YU7 ra mắt vào tháng 6/2025 đã ngay lập tức trở thành hiện tượng giống như mẫu xe sedan chạy điện đầu tiên Xiaomi SU7. Chỉ sau 18 giờ mở bán, Xiaomi YU7 đã đạt 240.000 đơn đặt hàng – một con số kỷ lục với một thương hiệu non trẻ trong ngành ô tô.

YU7 là mẫu xe điện thứ 2 của tập đoàn công nghệ Xiaomi. Ảnh: Xiaomi

Tuy nhiên, chính sự bùng nổ này lại gây ra "tắc nghẽn" sản xuất khiến khách hàng phải chờ từ 56 đến 59 tuần, tức đến cuối 2026 mới nhận được xe. Sự chậm chễ giao xe khiến nhiều người thất vọng và phàn nàn trên mạng xã hội.

Trước áp lực dư luận, thay vì tiếp tục đưa ra lời trấn an thông thường của công ty về việc tăng sản lượng, Lei Jun buộc phải công khai thừa nhận Xiaomi không thể đáp ứng nhu cầu trong ngắn hạn, và những ai không muốn chờ đợi có thể cân nhắc chọn các hãng xe điện khác..

Tesla bất ngờ được CEO Xiaomi nhắc tên

Trong thông báo công khai, Lei Jun không chỉ nhắc đến các đối thủ trong nước như Xpeng G7 hay Li Auto i8 mà còn trực tiếp khen ngợi Tesla Model Y là “một sản phẩm tuyệt vời”, đồng thời nhấn mạnh hãng xe điện Mỹ hiện đang có nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Hiếm có CEO của hãng nào khuyến khích khách hàng chuyển sang đối thủ cạnh tranh lớn nhất của mình. Ảnh: Tesla

Đây là động thái hiếm có trong ngành xe điện cạnh tranh khốc liệt, bởi hầu như không CEO nào khuyến khích khách hàng chuyển sang đối thủ cạnh tranh lớn nhất của mình.

Giới phân tích cho rằng phát biểu này của CEO Xiaomi phản ánh sự tự tin đối với mẫu SUV điện YU7, vừa cho thấy Lei Jun thấu hiểu nhu cầu của khách hàng hơn là chỉ tập trung vào đối thủ.

Vì sao YU7 tạo nên “cơn sốt”?

Thành công của YU7 không chỉ đến từ thương hiệu Xiaomi mà còn nhờ sự kết hợp giữa giá cả cạnh tranh, công nghệ tiên tiến và hiệu năng mạnh mẽ. Phiên bản cơ sở của chiếc SUV điện này có giá 35.300 USD (930 triệu đồng), thấp hơn nhiều đối thủ đã có tên tuổi trong phân khúc SUV điện cao cấp.

Nội thất của Xiaomi YU7. Ảnh: ChinaPEV

Chiếc xe sử dụng kiến ​​trúc sạc 800V tiên tiến, cho phép pin sạc đầy 80% chỉ trong 13 phút. Đây là một chuẩn mực mà hầu hết các đối thủ không thể sánh kịp. Với phạm vi hoạt động 835km chỉ với một lần sạc, Xiaomi YU7 xua tan nỗi lo ngại về “nỗi sợ hết pin” khi đi xa vẫn luôn ám ảnh những người mua xe điện tiềm năng.

Hiệu suất cũng là một điểm thu hút khác đối với Xiaomi YU7 khi phiên bản cơ sở có công suất 315 mã lực, trong khi Phiên bản Pro và Max được bổ sung hệ thống động cơ kép công suất 681 mã lực, hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian và khả năng tăng tốc nhanh với bộ pin 101,7 kWh.

Nhưng Xiaomi vẫn giữ giá cạnh tranh, phiên bản Max vẫn có giá khoảng 46.000 USD (1,2 tỷ đồng), được coi là một món hời so với các mẫu SUV cao cấp tương tự. Những thông số này giúp YU7 trở thành “kẻ phá giá” trên thị trường SUV điện, đúng phong cách sản phẩm Xiaomi vốn quen thuộc với người tiêu dùng.

Bài toán khó cho Xiaomi

Xiaomi đang phải giải bài toán về đáp ứng nhu cầu quá lớn của khách hàng. Ảnh: Xiaomi

Tuy vậy, sự bùng nổ đơn hàng cũng bộc lộ điểm yếu: sản xuất ô tô không giống điện thoại. Đây là ngành đòi hỏi vốn khổng lồ, chuỗi cung ứng phức tạp và tốc độ mở rộng chậm hơn nhiều. Việc khách hàng bán lại suất đặt cọc để kiếm lời buộc Xiaomi phải hạn chế mỗi người chỉ được mua tối đa hai xe.

Trong ngắn hạn, Xiaomi tập trung thị trường nội địa, nhưng tham vọng toàn cầu vẫn ở phía trước. Thách thức đặt ra là liệu hãng có đủ năng lực sản xuất để duy trì mức giá “đáng tiền” và cạnh tranh với những gã khổng lồ như Tesla.

Thành công của YU7 mới chỉ là bước khởi đầu, còn việc Xiaomi có duy trì được lợi thế về giá và chất lượng khi vươn ra thế giới hay không vẫn là câu hỏi lớn.

