Anisio Cabral sẽ không bao giờ quên màn ra mắt của mình trong màu áo Benfica, khi anh chỉ mất đúng 1 phút để lập công trong chiến thắng đậm 4-0 trước Estrela Amadora.

Đội bóng của Jose Mourinho có bữa tiệc bàn thắng, tạo đà tâm lý thuận lợi trước khi tiếp đón Real Madrid ở lượt trận cuối vòng bảng Champions League (3h ngày 29/1).

Ngôi sao gây ấn tượng mạnh nhất tại World Cup U17 cuối năm ngoái chính là Anisio Cabral, với hàng loạt màn trình diễn xuất sắc.

Mourinho cho ra mắt viên kim cương Anisio Cabral. Ảnh: EFE/EPA

Cậu ghi bàn duy nhất trong trận chung kết với U17 Áo, giúp U17 Bồ Đào Nha lần đầu tiên vô địch thế giới, còn bản thân giành danh hiệu Chiếc giày Bạc.

Kể từ đó, Cabral chờ đợi cơ hội lớn từ Mourinho để chứng minh rằng mình có thể trở thành “viên kim cương” mới của “Người đặc biệt”.

Giờ đây, hơn 2 tháng sau, Cabral phá vỡ mọi toan tính của Mourinho khi ghi bàn chỉ 1 phút sau khi được tung vào sân.

Mourinho quyết định trao những phút thi đấu đầu tiên cho cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ khi Benfica đã nắm chắc chiến thắng, nhờ cú đúp của Pavlidis và bàn thắng của Sidney Lopes.

Niềm tin đặt vào Anisio Cabral không hề uổng phí. Cậu đáp lại bằng bàn thắng khiến khán đài bùng nổ, ghi dấu ấn với pha dứt điểm mang đậm bản năng của một “sát thủ” trong vòng cấm.

Benfica cần nhiều hơn một phép màu nếu muốn tiếp tục hành trình tại Champions League. Trước lượt trận cuối, họ mới có 6 điểm và đang đứng ngoài nhóm giành vé play-off.

Để nuôi hy vọng, Benfica buộc phải đánh bại Real Madrid và chờ đợi kết quả từ các cặp đấu khác. Một nhiệm vụ vô cùng khó khăn.

Anisio Cabral khó đá chính, nhưng vẫn có thể được trao cơ hội góp mặt ít phút trước Real Madrid của Alvaro Arbeloa – một học trò cũ của Mourinho.

Dù kết quả như thế nào, điều chắc chắn là Mourinho một lần nữa lại sở hữu trong tay viên kim cương thô đầy hứa hẹn.