Theo các hãng tin BBC, Al Jazeera và CNN, Đệ nhất phu nhân Cilia Flores, 69 tuổi, từ lâu được coi là một trong những người phụ nữ quyền lực nhất ở Venezuela, một chính trị gia xuất sắc, người đã định hình vận mệnh của đất nước trong nhiều thập niên.

Bà Cilia là người phụ nữ đầu tiên giữ chức Chủ tịch Quốc hội Venezuela và từng là Phó Chủ tịch đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất. Sau khi ông Maduro giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2013, bà đã giúp chồng củng cố quyền lực.

Với tư cách là đệ nhất phu nhân, bà Cilia được chồng đặt cho biệt danh "Chiến binh đầu tiên". Tuy nhiên, trong vai trò này, bà lại lui về hậu trường, thể hiện một hình ảnh hướng về gia đình nhiều hơn, trái ngược với những gì giới phê bình mô tả.

Bà Cilia từng dẫn chương trình truyền hình "Con Cilia en Familia" và thỉnh thoảng xuất hiện trên truyền hình quốc gia để nhảy salsa cùng chồng. Song, sau hậu trường, bà được cho là một trong những cố vấn chủ chốt của ông Maduro và là người đóng vai trò quan trọng trong việc giúp ông trụ vững trên chính trường.

Hiện tại, Đệ nhất phu nhân Venezuela cùng chồng sẽ phải đối mặt với các cáo buộc buôn bán ma túy và vũ khí tại tòa án New York.

Con đường trở thành người phụ nữ quyền lực hàng đầu ở Venezuela

Ông Maduro và bà Cilia. Ảnh: Instagram Cilia Flores.

Bà Cilia là bạn đời của ông Maduro hơn 30 năm. Trong thời gian đó, bà đã xây dựng được uy tín chính trị riêng và được coi là một trong những nhân vật quyền lực nhất ở Venezuela.

Bà Cilia gặp ông Maduro trong những ngày đầu của phong trào Chavista. Là một luật sư trẻ đầy triển vọng, chuyên về luật lao động và hình sự, bà đã đảm nhận việc bào chữa cho ông Hugo Chavez, người sáng lập phong trào và các sĩ quan quân đội khác trong cuộc đảo chính bất thành năm 1992. Vào thời điểm đó, ông Maduro cũng vận động cho việc phóng thích ông Chavez, đồng thời là thành viên trong đội an ninh của ông Chavez.

Ông Maduro kể: "Tôi gặp Cilia trong những năm tháng đấu tranh đó và rồi bà ấy đã thu hút sự chú ý của tôi". Từ đó, số phận của cả hai gắn liền với ông Chavez và phong trào chính trị của ông, được gọi là Chavismo. Tuy nhiên, bà Cilia đã tạo dựng con đường chính trị cho riêng mình.

Năm 1998, sau khi ông Chavez đắc cử Tổng thống Venezuela, bà Cilia nhanh chóng thăng tiến trên chính trường. Bà gia nhập Quốc hội Venezuela năm 2000, tái cử năm 2005 và một năm sau đó trở thành nữ chủ tịch quốc hội suốt 6 năm.

Tháng 7/2013, bà Cilia và ông Maduro kết hôn sau 2 thập niên chung sống và ngay sau chiến thắng của ông Maduro trước ứng cử viên đối lập Henrique Capriles.

Carmen Arteaga, tiến sĩ khoa học chính trị và phó giáo sư tại Đại học Simón Bolivar nói với CNN: "Bà Cilia có nền tảng chính trị đáng kể. Khi trở thành đệ nhất phu nhân, bà đã lui về phía sau. Tuy nhiên, đối với nhiều người, bà là cố vấn hàng đầu, là người nắm quyền lực ở hậu trường".

José Enrique Arrioja, một nhà báo người Venezuela nhận xét: "Bà Cilia đã trở thành một nhân tố quan trọng trong chính quyền Maduro. Đệ nhất phu nhân không chỉ là người tâm phúc về mặt tình cảm của ông Maduro, mà còn là người tâm phúc về mặt chuyên môn".