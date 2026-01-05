Theo tờ The Hill, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 4/1 đã bác bỏ các cáo buộc liên quan đến việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, đồng thời giải thích vì sao chiến dịch ở Caracas không cần sự phê chuẩn của Quốc hội Mỹ.

"Không có xung đột nào giữa Mỹ và Venezuela. Chúng tôi chỉ đang tiến hành các nỗ lực chống lại những tổ chức buôn bán ma túy và thi hành lệnh trừng phạt liên quan đến dầu mỏ. Việc bắt giữ ông Maduro là hành động thực thi pháp luật đơn thuần, các đặc vụ FBI đã đọc quyền theo luật định cho ông ấy trước khi áp giải tới Mỹ", ông Rubio cho biết.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: NYT

Khi được hỏi vì sao một hành động pháp lý đơn thuần lại cần tới sự can thiệp của Lầu Năm Góc, Ngoại trưởng Rubio trả lời rằng đây là biện pháp ngăn ngừa rủi ro. "Chúng tôi cần sự hỗ trợ của quân đội vì chiến dịch được thực hiện tại một vùng lãnh thổ không thân thiện. Lầu Năm Góc đã vào cuộc để ngăn chặn mọi nguy cơ đối với các đặc vụ khi họ bắt giữ ông Maduro, đồng thời đảm bảo tuyến đường rời đi an toàn", ông Rubio nói.

Ngoại trưởng Rubio nhấn mạnh, việc không thông báo trước cho Quốc hội Mỹ về cuộc tấn công là để đảm bảo tính chiến thuật thực tế. "Chúng tôi không thể báo trước về một chiến dịch như vậy. Lý do đầu tiên là để ngăn ngừa rò rỉ thông tin tình báo. Lý do thứ hai là tình huống khẩn cấp, có nhiều yếu tố chưa xác định", ông Rubio giải thích.

Liên quan đến phát biểu của Tổng thống Donald Trump về việc các công ty Mỹ sẽ đầu tư vào Venezuela để khôi phục cơ sở hạ tầng dầu mỏ bị hư hại nghiêm trọng, Ngoại trưởng Rubio nhấn mạnh Washington "không hướng tới trữ lượng dầu của Venezuela" do Mỹ đã có nguồn cung dồi dào trong nước.

"Mục tiêu của chúng tôi là ngăn chặn các đối thủ của Mỹ gia tăng ảnh hưởng và đầu tư vào ngành công nghiệp dầu mỏ của Venezuela. Đây là vấn đề an ninh chiến lược", ông Rubio nói thêm.