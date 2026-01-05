Cơ sở lọc dầu Amuay của Venezuela. Ảnh: EFE/EPA

Sau khi thực hiện chiến dịch tấn công quân sự chớp nhoáng tại quốc gia Nam Mỹ giàu dầu mỏ này hôm 3/1, ông Trump tuyên bố Washington sẽ điều hành Venezuela cho tới khi một quá trình chuyển giao thích hợp có thể diễn ra.

Người đứng đầu nước Mỹ ngày 4/1 cho biết: "Chúng tôi đang nắm quyền. Chúng tôi sẽ để các công ty dầu mỏ lớn của Mỹ, lớn nhất trên thế giới vào cuộc, chi hàng tỷ USD, sửa chữa cơ sở hạ tầng bị hư hại nặng, cơ sở hạ tầng dầu mỏ và bắt đầu kiếm tiền cho Venezuela... Chúng tôi sẵn sàng tiến hành một cuộc tấn công thứ hai, lớn hơn nhiều nếu cần thiết".

Tổng thống Trump ngày 4/1 cũng khẳng định những người ủng hộ đã đứng sau các hành động của ông ở Venezuela. Người đứng đầu Mỹ một lần nữa viện dẫn học thuyết Monroe để lý giải cho việc khẳng định quyền lực ở tây bán cầu. "Đó không phải là một quốc gia bên kia địa cầu. Đó không phải là quốc gia mà chúng ta phải đi máy bay 24 giờ để tới được. Đó là Venezuela, quốc gia nằm trong khu vực của chúng ta, trong học thuyết Donroe (cách gọi khác của học thuyết Monroe)", lãnh đạo Nhà Trắng nhấn mạnh.

Mặc dù phần lớn các đảng viên Cộng hòa đều ca ngợi chiến dịch quân sự của Mỹ ở Venezuela nhưng nữ nghị sĩ sắp mãn nhiệm Marjorie Taylor Greene, cựu đồng minh của ông Trump, đã chỉ trích và chế giễu những bình luận của tổng thống. Nữ nghị sĩ Cộng hòa đến từ bang Georgia bày tỏ: "Giờ chúng ta đang điều hành Venezuela rồi. Nước Mỹ trên hết!!!".