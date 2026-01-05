Trả lời phỏng vấn qua điện thoại với tạp chí The Atlantic hôm 4/1, ông Trump khẳng định nếu Tổng thống lâm thời Venezuela Rodriguez “không thực hiện điều được cho là đúng đắn, bà sẽ phải trả một cái giá cực đắt, thậm chí đắt hơn cả Tổng thống Nicolas Maduro”.

Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez. Ảnh: NYT

Tờ Politico nhận định, lời cảnh báo trên của ông Trump ngầm ám chỉ số phận của bà Rodriguez có thể sẽ giống với ông Maduro khi bị tạm giam trong nhà tù liên bang ở thành phố New York, Mỹ và đối mặt với các cáo buộc “khủng bố ma túy và buôn lậu ma túy” nếu bà này không chấp thuận những lợi ích của Mỹ.

Trước đó, Tòa án Tối cao Venezuela đêm 3/1 đã chỉ định Phó Tổng thống Rodríguez làm tổng thống lâm thời: “Bà Rodríguez sẽ đảm nhận và thực hiện, với tư cách là tổng thống lâm thời, tất cả các quyền hạn, nhiệm vụ và chức năng vốn có của chức vụ Tổng thống Cộng hòa Bolivar Venezuela, nhằm đảm bảo tính liên tục về mặt hành chính và quốc phòng toàn diện của quốc gia”.

Hiện bà Rodriguez chưa phản hồi về lời cảnh báo trên của Tổng thống Mỹ Trump.

Theo cập nhật của hãng thông tấn CNN và trang tin Axios, Tổng thống Venezuela Maduro và phu nhân là bà Cilia Flores dự kiến sẽ xuất hiện lần đầu trước Tòa án quận Manhattan ở thành phố New York, Mỹ vào trưa 5/1 giờ miền đông Mỹ (đêm 5/1 theo giờ Việt Nam). Được biết, người chủ trì phiên tòa sẽ là thẩm phán Alvin K. Hellerstein.