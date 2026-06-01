Kết quả World Cup hôm nay 19/6
Ngày Giờ Trận đấu Bảng Kênh trực tiếp
18/6 23:00 CH Séc 1-1 Nam Phi A VTV3, VTV6, VTV9
19/6 02:00 Thụy Sĩ 4-1 Bosnia & Herzegovina B VTV3, VTV6, VTV9
05:00 Canada vs Qatar B VTV3, VTV6, VTV9
08:00 Mexico vs Hàn Quốc A VTV3, VTV6, VTV9