Anh M.V.Đ. (27 tuổi, nhân viên văn phòng tại TPHCM) gặp khó khăn khi đánh răng, uống nước hay nói chuyện. Gương mặt thay đổi đột ngột khiến anh mất tự tin khi giao tiếp với đồng nghiệp, bạn bè.

Nam thanh niên này đến khám tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở Sài Gòn được chẩn đoán liệt dây thần kinh số VII ngoại biên. Các bác sĩ xây dựng phác đồ điều trị kết hợp y học cổ truyền và phục hồi chức năng, nhằm hỗ trợ anh Đ. phục hồi vận động cơ mặt và cải thiện tuần hoàn vùng tổn thương.

Anh Đ. được điện châm tại các huyệt vùng mặt như Dương bạch, Thái dương, Hạ quan, Ế phong, Nghinh hương, Địa thương... với cường độ điện xung phù hợp. Bên cạnh đó, anh được cứu ngải, xoa bóp, bấm huyệt và hướng dẫn tập luyện các cơ mặt.

Anh Đ. khám tại bệnh viện. Ảnh: BVCC.

Ban đầu, anh lo lắng vì nghĩ châm cứu sẽ đau. Tuy nhiên, cảm giác thực tế chỉ là những nhịp rung nhẹ khiến cơ mặt co theo từng đợt. Sau một thời gian điều trị, vùng má và khóe miệng của bệnh nhân bắt đầu có phản ứng tốt hơn.

Trong quá trình phục hồi, anh kiên trì tập các động tác như nhăn trán, nhắm mắt, phồng má, chu môi và mỉm cười trước gương. Khi mắt trái chưa khép kín hoàn toàn, anh chú ý bảo vệ mắt theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

Anh cũng điều chỉnh sinh hoạt, tránh để gió lạnh hoặc máy điều hòa thổi trực tiếp vào mặt, ngủ đủ giấc và hạn chế làm việc khuya.

Sau thời gian điều trị và tập luyện đều đặn, mắt trái của anh khép kín tốt hơn, khóe miệng dần cải thiện, các biểu cảm trên khuôn mặt trở nên tự nhiên hơn.

Các bác sĩ tại đây khuyến cáo, khi xuất hiện méo miệng hoặc yếu mặt đột ngột, người bệnh cần đến cơ sở y tế sớm, không nên tự chẩn đoán là “trúng gió” hay tự điều trị tại nhà. Đặc biệt, nếu méo miệng đi kèm yếu hoặc tê tay chân, nói khó, nhìn mờ, chóng mặt, mất thăng bằng hoặc đau đầu dữ dội, bệnh nhân cần gọi cấp cứu ngay vì đây có thể là dấu hiệu đột quỵ.

Người bệnh cũng cần được thăm khám sớm nếu xuất hiện mắt đỏ, đau, nhìn mờ, cộm rát tăng, đau dữ dội vùng sau tai, mụn nước ở tai hoặc miệng hay các triệu chứng thần kinh mới.

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