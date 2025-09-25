Chia sẻ với hãng thông tấn TASS, ông Kartapolov cho hay các hoạt động di chuyển của máy bay đến từ Anh và Pháp đã được ghi nhận, dưới vỏ bọc là hành động ứng phó trước những cáo buộc Nga xâm phạm không phận.

Trước đó, một số thành viên NATO tuyên bố Nga đã vi phạm không phận của những nước này, kèm theo báo cáo các sự cố liên quan đến máy bay không người lái (UAV). Tuy nhiên, Moscow gọi đây là những cáo buộc vô căn cứ, và không loại trừ khả năng chúng là hành động khiêu khích.

Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng thuộc Duma Quốc gia Nga Andrey Kartapolov. Ảnh: TASS

Theo ông Kartapolov, “dưới vỏ bọc của những lời cáo buộc, đang có một cuộc triển khai và chuẩn bị bí mật để tái triển khai các máy bay và hệ thống phòng không đến biên giới với Nga hoặc Ukraine. Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình, và đã ghi nhận sự di chuyển của một số máy bay từ Pháp và Anh".

Ông nói thêm, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra ở châu Âu, "bởi các chính trị gia không quan tâm đến chính người dân của họ". Song theo nhà lập pháp Nga, ngoại lệ duy nhất là Hungary, Slovakia, và Serbia.

"Tất cả những nước còn lại đều là con rối của EU. Bất cứ điều gì họ được bảo làm ở Brussels hay London, đó là những gì họ sẽ làm", ông Kartapolov nhấn mạnh.

Cũng theo Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng thuộc Duma Quốc gia Nga, việc nói chuyện với các nhà lãnh đạo châu Âu và cố gắng giải thích bất cứ điều gì là "hoàn toàn vô nghĩa và vô ích".

Nhận định của ông Kartapolov được đưa ra sau khi Ba Lan cáo buộc khoảng 20 máy bay không người lái (UAV) Nga đã xâm phạm không phận nước này hôm 10/9 trong quá trình không kích các mục tiêu ở Ukraine. Moscow đã bác bỏ cáo buộc, và cho hay Warsaw chưa cung cấp bất kỳ bằng chứng nào cho thấy UAV có nguồn gốc từ Nga xâm phạm không phận Ba Lan.

Còn hôm 19/9, Estonia đã triệu tập đại biện lâm thời Nga, sau khi 3 chiến đấu cơ MiG-31 của Nga bị cáo buộc bay vào không phận của quốc gia Baltic trong 12 phút.

Bộ Quốc phòng Nga sau đó khẳng định, các máy bay nước này đã bay qua vùng biển trung lập trên biển Baltic, cách đảo Vaindloo của Estonia hơn 3km, và "không xâm phạm không phận Estonia".