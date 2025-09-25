"Quan điểm của tôi là chúng ta phải bảo vệ từng cm2 lãnh thổ. Điều đó có nghĩa, nếu xuất hiện hành vi xâm phạm không phận, sau khi đã cảnh báo và đã nói rõ ràng, tất nhiên phương án bắn hạ chiến đấu cơ xâm phạm không phận của chúng ta sẽ được cân nhắc", bà Von der Leyen chia sẻ với hãng tin CNN hôm 24/9.

Tiêm kích đánh chặn MiG-31 của Nga. Ảnh: The Aviationist

Trước đó, hôm 23/9, Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã làm rõ các quy tắc giao chiến của liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu. Theo ông Rutte, quyết định về việc có nên ngăn chặn máy bay xâm phạm hay không được đưa ra "theo thời gian thực và luôn dựa trên thông tin tình báo sẵn có về mức độ của mối đe dọa".

Tại cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) trong tuần này, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cảnh báo, bất kỳ sự xâm phạm nào trong tương lai cũng sẽ bị đáp trả bằng vũ lực.

"Nếu một tên lửa hoặc máy bay khác xâm nhập không phận của chúng tôi mà không có sự cho phép, dù cố ý hay vô tình, sẽ bị bắn hạ và mảnh vỡ rơi xuống lãnh thổ NATO, xin đừng đến đây để than phiền về điều đó", ông Sikorski nói.

Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper cũng đưa ra một thông điệp tương tự. "Anh sẵn sàng thực hiện mọi bước cần thiết để bảo vệ bầu trời và lãnh thổ NATO. Nếu chúng tôi cần phải đối đầu với các máy bay hoạt động trong không phận NATO mà không được phép, chúng tôi sẽ làm như vậy”, ông Cooper phát biểu.

Cũng trong ngày 23/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, các nước thành viên NATO ở châu Âu có thể bắn hạ máy bay Nga xâm phạm không phận. Tuyên bố của ông Trump được đưa ra, sau khi Ba Lan và Estonia cáo buộc các máy bay của Moscow có hành vi xâm phạm trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, Nga đã lên tiếng phủ nhận.

Phó đại sứ Nga tại LHQ Dmitry Polyansky tố cáo "cả Warsaw lẫn Brussels đều không cần sự thật". Ông Polyansky cho hay, thiệt hại duy nhất được xác nhận trong vụ máy bay không người lái (UAV) của Nga bị cáo buộc xâm phạm không phận Ba Lan thực chất do tên lửa phóng từ tiêm kích F-16 của NATO bắn trúng một nhà dân gây ra.

Liên quan tới tuyên bố của Estonia về việc 3 máy bay quân sự của Nga xâm phạm không phận nước này trong 12 phút vào tuần trước, ông Polyansky khẳng định "không có bằng chứng nào ngoại trừ cơn cuồng loạn bài Nga đến từ Tallinn".