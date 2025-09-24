Đây là câu trả lời của ông Pevkur trước câu hỏi của tờ Telegraph liên quan tới khả năng các tiêm kích F-35A của Anh sẽ được triển khai ở Estonia. “Chúng tôi luôn sẵn sàng. Cánh cửa luôn rộng mở với các đồng minh”, Bộ trưởng Quốc phòng Estonia nói.

Tiêm kích F-35. Ảnh: Bộ Quốc phòng Anh

Tuyên bố của ông Pevkur được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Estonia cáo buộc 3 chiến đấu cơ MiG-31 của Nga xâm phạm không phận nước này hôm 19/9. Vụ việc xảy ra gần đảo Vaindlo ở vịnh Phần Lan và kéo dài 12 phút, khiến NATO ngay lập tức điều động các tiêm kích F-35 tới ngăn chặn máy bay Nga.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, các máy bay của nước này đã di chuyển qua vùng biển trung lập trên biển Baltic, cách đảo Vaindlo của Estonia hơn 3km và "không xâm phạm không phận Estonia".

Tiêm kích F-35 được sản xuất ở Mỹ và quốc gia này cũng kiểm soát nguồn cung bom hạt nhân B61 trang bị trên máy bay.

Liên minh quân sự NATO do Mỹ đứng đầu đang được đặt trong tình trạng báo động cao, sau khi 19 máy bay không người lái (UAV) của Nga bị cáo buộc xâm phạm không phận Ba Lan hôm 10/9 trong quá trình không kích Ukraine. Trong sự việc này, NATO đã nhanh chóng triển khai các máy bay quân sự để bắn hạ UAV của Nga.

Hôm 22/9, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cảnh báo, nước này sẽ bắn hạ bất kỳ máy bay hoặc tên lửa nào của Nga xâm phạm không phận quốc gia. Đáp trả, Phó đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc (LHQ) Dmitry Polyansky nhấn mạnh, Moscow đã đề nghị tổ chức các cuộc tham vấn song phương với Warsaw về vụ việc nhưng "không nhận được phản hồi thỏa đáng". Ngoài ra, Warsaw cũng chưa cung cấp bất kỳ bằng chứng nào cho thấy UAV có nguồn gốc từ Nga xâm phạm không phận Ba Lan.

Sau cáo buộc 3 tiêm kích Nga xâm phạm không phận Estonian, các nhà lãnh đạo NATO đang bàn thảo về những quy định giao chiến của khối.