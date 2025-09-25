"Mục tiêu của tôi là kết thúc xung đột. Không phải tiếp tục tranh cử", ông Zelensky chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Barak Ravid trên chương trình The Axios Show.

Ngoài ra, ông Zelensky cam kết sẽ yêu cầu Quốc hội Ukraine tổ chức bầu cử, nếu lệnh ngừng bắn được thực hiện, bất chấp hiến pháp nước này cấm bầu cử trong tình trạng thiết quân luật.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ảnh: New York Times

"Trong thời gian ngừng bắn, tôi nghĩ an ninh có thể tạo điều kiện để tổ chức bầu cử. Có thể là như vậy", Tổng thống Ukraine nói.

Khi được hỏi liệu nhiệm kỳ của ông có kết thúc sau khi xung đột chấm dứt hay không, ông Zelensky trả lời sẽ "sẵn sàng" từ chức. Ông nói thêm, người dân Ukraine có thể muốn "một nhà lãnh đạo với một nhiệm vụ mới" để đưa ra những quyết định cần thiết nhằm đảm bảo hòa bình lâu dài.

Cũng theo ông Zelensky, hôm 23/9 ông đã nói với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng một lệnh ngừng bắn có thể mở đường cho các cuộc bầu cử.

Lần đầu tiên, ông Zelensky tuyên bố thiết quân luật và tổng động viên là vào ngày 24/2/2022, thời điểm Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Kể từ đó, thiết quân luật và tổng động viên đã được Ukraine gia hạn nhiều lần. Do đang trong tình trạng thiết quân luật, Ukraine không thể tổ chức bầu cử quốc hội và tổng thống theo luật hiện hành.

Tiêm kích NATO phóng tên lửa vào nhà dân ở Ba Lan

Hôm 24/9, trang Onet dẫn nguồn tin nội bộ cho hay chiến đấu cơ của Hà Lan chứ không phải của Ba Lan đã phóng quả tên lửa không đối không dài 3m, và bắn trúng một ngôi nhà ở vùng nông thôn của Ba Lan. Sự việc xảy ra trong quá trình các máy bay NATO được điều động để ngăn chặn các máy bay không người lái (UAV) của Nga bị tố xâm phạm không phận Ba Lan hôm 10/9.

Theo Onet, một trong những tiêm kích F-35 của Hà Lan đã phóng tên lửa AIM-120 AMRAAM. Tuy nhiên, tên lửa đã rơi xuống một ngôi nhà nhỏ ở vùng nông thôn gần tỉnh Lublin của Ba Lan.

Thông tin này hoàn toàn trái ngược với nội dung mà tờ Rzeczpospolita của Ba Lan trước đó đưa. Theo tờ báo, một trong những chiến đấu cơ F-16 của Ba Lan đã phóng tên lửa, và không may rơi xuống nhà dân. Thậm chí, nhiều báo cáo khác còn cho rằng, “một UAV của Nga" đã gây ra thiệt hại cho ngôi nhà.

Trong tuần này, Phó đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky cho biết Warsaw chưa cung cấp bất kỳ bằng chứng nào cho thấy, UAV có nguồn gốc từ Nga xâm phạm không phận Ba Lan. Ông Polyansky cho rằng, Ba Lan "chỉ cần một lý do cho chiến dịch bài Nga mới”.