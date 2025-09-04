Trong bài phát biểu trước khi hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại thủ đô Paris hôm 3/9, nhà lãnh đạo Pháp Emmanuel Macron cho biết châu Âu đã sẵn sàng cho việc cung cấp các đảm bảo an ninh đối với Ukraine.

Tổng thống Ukraine Zelensky (trái) và nhà lãnh đạo Pháp Macron hôm 3/9. Ảnh: President.gov.ua

“Chúng tôi sẽ đưa ra các đảm bảo an ninh cho đất nước và người dân Ukraine vào ngày thỏa thuận hòa bình được ký kết. Công tác chuẩn bị cho các đảm bảo an ninh đó đã hoàn tất”, ông Macron cho biết, đồng thời tiết lộ một hội nghị trực tuyến với sự tham gia của giới lãnh đạo từ 35 quốc gia trong ‘liên minh hỗ trợ Ukraine’ sẽ được tổ chức trong ngày 4/9. Sau khi kết thúc hội nghị, Tổng thống Pháp và các nhà lãnh đạo châu Âu khác dự kiến sẽ điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Về phần mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong tuyên bố trước cuộc gặp với nhà lãnh đạo Pháp Macron đã bày tỏ lòng biết ơn về những hỗ trợ của Paris đối với nước này, đồng thời tự tin về việc châu Âu và Mỹ sẽ tiếp tục tăng cường áp lực lên Nga để buộc Moscow sớm kết thúc cuộc xung đột ở Ukraine.

Ukraine bác bỏ tổ chức hội đàm hòa bình ở Nga

Theo hãng tin RT, khi trả lời phỏng vấn giới truyền thông hôm 3/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất việc nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky có thể đến thủ đô Moscow để đàm phán các điều khoản hòa bình. “Một hội nghị thượng đỉnh có thể diễn ra nếu được chuẩn bị chu đáo và mang lại những kết quả tích cực. Cuối cùng, nếu Tổng thống Zelensky đã sẵn sàng thì ông ấy có thể đến Moscow”, ông Putin nói.

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha‎ trong một thông cáo sau đó cùng ngày đã bác bỏ đề xuất trên của ông Putin.

“Ít nhất 7 quốc gia sẵn sàng làm địa điểm tổ chức cuộc hội đàm Putin – Zelensky. Đó là những lời đề nghị nghiêm túc và Tổng thống Zelensky sẵn sàng cho một cuộc hội đàm như vậy bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, Tổng thống Putin đưa ra các đề xuất không thể chấp nhận được”, ông Sybiha‎ viết trên mạng xã hội X.