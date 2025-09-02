Trong thông cáo được Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine công bố trên mạng xã hội Telegram đêm 1/9, các đơn vị Kiev ở tiền tuyến Donetsk “dành 2 tuần để giải phóng làng Novoekonomichne, khi các quân nhân Ukraine đã cắm được quốc kỳ vào vị trí trung tâm nơi đó”.

Binh sĩ Ukraine. Ảnh: Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine

Hiện quân đội Nga chưa bình luận về thông cáo được phía Ukraine đưa ra.

Theo bản đồ cập nhật tình hình chiến sự từ trang Deep State của Ukraine, phần lớn địa phận Novoekonomichne và khu vực phía đông làng này hiện nằm trong vùng xám tức nơi nổ ra các cuộc giao tranh giữa lực lượng phòng thủ Ukraine và quân đội Nga. Lực lượng Moscow được cho đang tổ chức một mũi tấn công nhằm vào khu vực trung tâm ngôi làng.

Ảnh: Deep State của Ukraine

Đức bác khả năng điều quân hỗ trợ an ninh cho Kiev

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius hôm 1/9 đã lên tiếng chỉ trích Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen về những phát ngôn gần đây của bà này về “khả năng các quốc gia trong Liên minh châu Âu (EU) điều động binh sĩ tới Ukraine hậu xung đột”.

“Ban lãnh đạo khối EU không có thẩm quyền cũng như năng lực trong những vấn đề như vậy, trong khi các cuộc thảo luận cần được giữ kín. Thật sai lầm hoàn toàn khi công khai việc triển khai binh sĩ hay bất kỳ biện pháp an ninh quân sự nào cho Ukraine ở thời điểm này… Ngoài việc EU không có thẩm quyền nào liên quan tới triển khai quân đội, dù vì ai hay với mục đích gì, tôi sẽ rất thận trọng khi xác nhận hoặc bình luận về những sự xem xét như vậy dưới bất kỳ hình thức nào”, hãng tin RT dẫn lời ông Pistorius nói.

Trước đó khi trả lời phỏng vấn giới truyền thông hôm 31/8, Chủ tịch EC Ursula von der Leyen tiết lộ các quốc gia của ‘lục địa già’ đang chuẩn bị những kế hoạch cho khả năng triển khai binh sĩ ở Ukraine hậu xung đột như một biện pháp đảm bảo an ninh cho Kiev.