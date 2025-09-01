Trả lời phỏng vấn tờ Kyiv Independent hôm 31/8, phát ngôn viên nhóm tác chiến Khortytsia của Ukraine Viktor Trehubov nói rằng tình hình chiến sự gần đây ở mặt trận Kupiansk thuộc tỉnh Kharkiv đã có nhiều chuyển biến có lợi cho lực lượng Kiev phòng thủ tại đó.

Một binh sĩ Ukraine. Ảnh: Quân đoàn phản ứng nhanh số 7 Ukraine/Militarnyi

“Hiện quân đội Nga đã bị đẩy lui khỏi làng Myrne. Tuy nhiên, chúng tôi không có thông tin về thương vong của đối phương. Các lực lượng Kiev đang tiến về phía trước”, ông Trehubov cho biết.

Hiện quân đội Nga chưa đưa ra bình luận về phát biểu trên của sĩ quan Ukraine.

Theo bản đồ chiến sự từ trang Deep State của Ukraine, quân đội Nga trong ngày 29/8 đã kiểm soát phần lớn làng Myrne nằm ở hướng tây bắc thành phố Kupiansk. Tuy nhiên, bản đồ cập nhật 2 ngày sau lại cho thấy lực lượng Ukraine đã đẩy quân Nga khỏi mạn phía bắc ngôi làng này, trong khi vùng xám tức nơi nổ ra giao tranh lại bao trùm phía đông và nam Myrne.

Bản đồ chiến sự gần đây ở làng Myrne thuộc tỉnh Kharkiv. Ảnh: Deep State của Ukraine

EU soạn kế hoạch gửi quân hậu xung đột

Trả lời phỏng vấn giới truyền thông hôm 31/8, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho biết các quốc gia của ‘lục địa già’ đang chuẩn bị những kế hoạch cho khả năng triển khai binh sĩ ở Ukraine hậu xung đột như một biện pháp đảm bảo an ninh cho Kiev.

“Những đảm bảo an ninh cho Ukraine là tối quan trọng và cực kỳ cần thiết. Chúng tôi có lộ trình rõ ràng, và chúng tôi đã có một thỏa thuận ở Nhà Trắng… Các quốc gia trong Liên minh châu Âu (EU) đang xây dựng kế hoạch triển khai quân đội đa quốc gia đến Ukraine hậu xung đột với sự hậu thuẫn từ Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trấn an chúng tôi rằng sẽ có sự hiện diện của Washington…”, bà Ursula von der Leyen nói.