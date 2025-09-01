Hãng tin RT cho hay, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc hội đàm với nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại thành phố Thiên Tân, Trung Quốc. Trong cuộc gặp, ông chủ Điện Kremlin đã gửi lời cảm ơn tới chính quyền Ankara về vai trò nước chủ nhà tổ chức một số cuộc hòa đàm giải quyết cuộc xung đột Ukraine những tháng gần đây.

Tổng thống Nga Putin và nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: RT

Trả lời phỏng vấn cánh báo giới, ông Putin nói rằng: “Những cuộc hòa đàm tổ chức ở thành phố Istanbul trong năm nay đã đạt được tiến triển trong việc giải quyết các vấn đề về nhân đạo. Vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn được cần đến trong tương lai”.

Nhà lãnh đạo Nga sau đó nhấn mạnh, Moscow coi Thổ Nhĩ Kỳ “như một đối tác đáng tin cậy đã được kiểm chứng qua thời gian trong các vấn đề song phương lẫn trên trường quốc tế”.

Theo RT, ba cuộc hội đàm để giải quyết cuộc xung đột Ukraine được tổ chức ở thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, trong năm nay đã giúp Moscow và Kiev đạt được một số thỏa thuận nhân đạo như trao trả tù binh và thi thể các binh sĩ đã tử trận.

Ukraine bắt điệp viên của Moscow

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) hôm nay cho biết, các đặc vụ của họ gần đây đã bắt giữ một số cá nhân sinh sống ở Kiev và Odesa “làm việc cho Nga”.

“Những nghi phạm trên có nhiệm vụ xác minh và chia sẻ thông tin về vị trí của các đơn vị Ukraine cho đối phương… Tại Kiev, một công dân có quê quán ở Melitopol đã bị bắt giữ. Người này có nhiệm vụ xác định và chia sẻ cho phía Nga vị trí những công xưởng sửa chữa khí tài của quân đội Ukraine. Còn ở Odesa, một phụ nữ đã chuyển cho đối phương tọa độ vị trí của các đơn vị tuần duyên, biên phòng và Vệ binh quốc gia Ukraine”, thông cáo từ SBU viết.

Theo SBU, hai đối tượng trên dự kiến sẽ đối mặt với án tù chung thân.