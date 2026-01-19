Đài RT ngày 19/1 đưa tin, các thành viên EU mới đây đã thể hiện sự đoàn kết với Greenland và Đan Mạch thông qua việc xem xét sử dụng những công cụ thương mại mạnh mẽ nhất của khối nhằm đáp trả những cảnh báo thuế quan từ Tổng thống Mỹ Trump.

"Giới chức EU đang cân nhắc mọi biện pháp, nhưng sẽ không vội vàng kích hoạt ngay lập tức Công cụ chống cưỡng chế (ACI), vốn được mệnh danh là 'bazooka thương mại'. Tuy vậy, EU sẵn sàng khôi phục gói thuế quan trả đũa trị giá 108 tỷ USD với hàng hóa Mỹ nếu Tổng thống Trump áp đặt các loại thuế mới", nguồn tin của Euronews cho biết.

EU cân nhắc biện pháp thuế quan đáp trả ông Trump vì Greenland. Ảnh: ABC

Ở thời điểm hiện tại, các nhà lãnh đạo EU đang tích cực thảo luận về việc sử dụng ACI. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron được cho đã trực tiếp kêu gọi kích hoạt công cụ này sau khi nhấn mạnh những cảnh báo của Mỹ "không thể chấp nhận được". Trong khi đó, Italia và Ireland cho rằng không nên đưa ra các động thái một cách thiếu cân nhắc.

Về phía Đan Mạch, Thủ tướng Mette Frederiksen khẳng định Copenhagen hài lòng với thông điệp nhất quán từ các đồng minh châu Âu, nhấn mạnh EU sẽ không chấp nhận bị gây sức ép.

Tờ Financial Times nhận định EU có thể áp thuế bổ sung đối với hàng hóa Mỹ hoặc hạn chế khả năng tiếp cận thị trường EU của các công ty Mỹ. Mục đích chính của liên minh là tạo ra đòn bẩy cho giới chức châu Âu trước khi đối thoại với Tổng thống Trump tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos trong tuần này.

Căng thẳng giữa EU và Mỹ bắt đầu leo thang từ ngày 17/1, khi Tổng thống Trump tuyên bố áp thuế 10% từ tháng 2 và tăng lên 25% từ tháng 6 đối với 8 nước thành viên NATO gồm Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Hà Lan, Phần Lan và Anh cho tới khi Mỹ giành quyền kiểm soát Greenland.