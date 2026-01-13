Theo hãng tin BBC và báo The Guardian, trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 12/1, ông Trump viết: "Mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức. Lệnh này là cuối cùng và không thể thay đổi". Tuy nhiên, lãnh đạo Nhà Trắng không nêu cụ thể việc giao dịch với Iran được định nghĩa thế nào.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EPA

Các điểm đến xuất khẩu hàng đầu của hàng hóa Iran bao gồm Trung Quốc, Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) và Ấn Độ.

Hiện chưa có văn bản chính thức nào về chính sách mới công bố của Tổng thống Trump được đăng tải trên trang web của Nhà Trắng cũng như không có thông tin về thẩm quyền pháp lý mà nhà lãnh đạo Mỹ sẽ sử dụng để áp đặt thuế quan. Nhà Trắng vẫn chưa trả lời các yêu cầu bình luận về diễn biến.

Mức thuế mới được đưa ra sau khi ông Trump đe dọa can thiệp quân sự nếu Tehran làm người biểu tình thiệt mạng. Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 12/1 cho biết chính quyền Trump vẫn đang xem xét các phương án quân sự với Iran, bao gồm cả các cuộc không kích.

Trong suốt nhiệm kỳ thứ 2, Tổng thống Mỹ Trump thường xuyên cảnh báo và áp thuế với các quốc gia khác vì những chính sách thương mại mà ông mô tả là không công bằng với Washington.

Theo dữ liệu mới nhất của Ngân hàng Thế giới, Iran, thành viên của nhóm các nhà sản xuất dầu OPEC, đã xuất khẩu sản phẩm sang 147 đối tác thương mại vào năm 2022.