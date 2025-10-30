Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h30 ngày 30/10, một vụ cháy đã xảy ra tại chung cư 15B Đông Quan (Hà Nội).

Người dân tại hiện trường cho biết thời điểm trên, họ phát hiện khói, lửa bốc ra từ một căn hộ ở tầng 4 của chung cư 15B Đông Quan.

"Ngay khi khói và lửa bốc ra từ cửa sổ một căn hộ tầng 4, hệ thống chuông báo cháy lập tức vang lên. Người dân ở các tầng nhanh chóng di chuyển xuống tầng 1, đồng thời báo cho lực lượng bảo vệ và Cảnh sát PCCC&CNCH,” một nhân chứng kể.

Lửa đỏ rực tại cửa sổ của một căn hộ trên tầng 4 chung cư. Ảnh: T.P

Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội đã điều động cán bộ, chiến sĩ và phương tiện đến hiện trường để dập lửa.

Đến 19h cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp tục phun nước làm mát, thoát khói tại hiện trường vụ cháy.

Cảnh sát PCCC&CNCH được điều động đến hiện trường dập lửa. Ảnh: T.P

Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội cho biết, vụ cháy không gây thiệt hại về người, còn thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Được biết, chung cư 15B Đông Quan cao 12 tầng, trong đó tầng 1 là khu để xe và phòng bảo vệ, tầng 2 là khu thương mại, từ tầng 3 đến tầng 12 là các căn hộ.

Vụ cháy đang được điều tra, làm rõ nguyên nhân.