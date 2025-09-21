Video: UNN.ua

Theo Pravda, không quân Ukraine cho biết hầu hết các tên lửa hành trình KH-101 của Nga đã bị chiến đấu cơ F-16 của nước này bắn hạ. Đêm 19 ngày 20/9, lực lượng Nga đã tấn công Ukraine với 579 máy bay không người lái (UAV), 8 tên lửa đạn đạo Iskander-M/KN-23 và 32 tên lửa hành trình. Tổng số 552 UAV, 2 tên lửa đạn đạo Iskander và 29 tên lửa hành trình KH-101 đã không chạm được vào mục tiêu.

Đoạn video vừa được công bố cho thấy, các hệ thống tên lửa phòng không, các nhóm hỏa lực cơ động và phi công lái F-16 của Ukraine đang làm nhiệm vụ. Phần lớn máy bay X-101 của Nga do phi đội Fighting Falcon của Ukraine thực hiện.

Trong khi đó, ở phía Nga, chuyên gia quân sự Andrey Marochko nói với hãng tin TASS rằng lực lượng của cụm tác chiến trung tâm và phía đông của Nga đã đạt được nhiều thành công trong tuần qua khi tiến vào khu vực Dnepropetrovsk, tạo ra một vùng đệm gần Donetsk và khu vực Zaporizhzhia.

Chuyên gia này cho biết thêm, các đơn vị thuộc cụm chiến đấu phía Đông đã giành quyền kiểm soát các khu định cư Novonikolaevka ở vùng Dnepropetrovsk, cũng như Olgovskoye và Novoivanovka ở vùng Zaporizhzhia. Các đơn vị thuộc cụm chiến đấu trung tâm đã giải phóng khu định cư Muravka ở Donetsk.