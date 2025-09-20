Tờ Pravda dẫn thông cáo của Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, các kíp điều khiển máy bay không người lái (UAV) phối hợp cùng nhiều đơn vị khác của Kiev đã thực hiện đòn tấn công nhằm vào 2 nhà máy lọc dầu Saratov và Novokuibyshevsk của Nga.

“Các đơn vị điều khiển UAV của Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Saratov nằm ở tỉnh Saratov của Nga. Cơ sở đó chiếm 2,54% tổng sản lượng lọc dầu của Nga. Tương tự, một cuộc tập kích khác đã nhằm vào nhà máy lọc dầu Novokuibyshevsk tại tỉnh Samara. Sản lượng từ hạ tầng công nghiệp này chiếm tới 3% tổng sản lượng lọc dầu của Nga. Một số vụ nổ và hỏa hoạn cũng được ghi nhận ở đó”, trích thông cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine.

UAV tấn công vào nơi được cho là nhà máy lọc dầu ở Saratov, Nga. Ảnh: Kyiv Independent

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định, cả 2 nhà máy lọc dầu trên đều liên quan tới hoạt động cung cấp nguồn lực cho quân đội Nga và động thái tấn công lần này nhằm làm suy yếu năng lực hậu cần của Moscow trong lĩnh vực lọc dầu.

Trong đoạn video do báo Kyiv Independent đăng tải, một số người dân đã sử dụng điện thoại di động để quay lại khoảnh khắc UAV tấn công vào nơi được cho là nhà máy lọc dầu của Nga ở thành phố Saratov.

Video: Kyiv Independent

Hiện giới chức Nga chưa lên tiếng bình luận về những thông tin do phía Ukraine công bố.