Đài RT ngày 29/9 cho biết, Thống đốc Belgorod Vyacheslav Gladkov mới đây đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh một dàn nhạc giao hưởng ở thành phố này vẫn tiếp tục biểu diễn tại thời điểm Ukraine tập kích tên lửa.

"Trong đêm 28/9, lực lượng Ukraine đã phóng một số tên lửa vào nhiều khu vực ở thành phố, gây ra tình trạng mất điện ở nhiều nơi. Có ít nhất 3 thường dân đã bị thương trong vụ tấn công. Tuy vậy, âm nhạc là vĩnh cửu, giống như sự dũng cảm của các nhạc công. Những giai điệu ở nhà hát Philharmonic vẫn vang lên trong bóng tối", ông Gladkov cho biết.

Dàn nhạc tại Belgorod tiếp tục biểu diễn sau khi thành phố của Nga bị Ukraine tập kích tên lửa. Video: RT

Trong đoạn video được Thống đốc Gladkov chia sẻ trên Telegram, các nhạc công ở Belgorod đã tiếp tục hoàn thành màn biểu diễn của mình dù nhà hát bị mất điện. Các khán giả đã sử dụng đèn flash từ điện thoại để hỗ trợ cho dàn nhạc.

Trong thời gian vừa qua, vùng Belgorod đã liên tục trở thành mục tiêu bị Ukraine tập kích. Cách đây 1 tuần, lực lượng Kiev đã tổ chức một cuộc không kích UAV quy mô lớn tại khu vực này, khiến 7 người bị thương và làm gián đoạn nguồn cung điện - nước. Nga đã nhiều lần chỉ trích các cuộc tập kích nhắm vào mục tiêu dân sự, cảnh báo sẽ tấn công đáp trả vào các cơ sở quân sự của đối thủ.