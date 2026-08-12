Theo trang tin quân sự Defense Express, Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 10/8 đã công bố đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này triển khai phương tiện không người lái để tập kích các mục tiêu Nga ở bán đảo Crưm.

"Vào đầu tháng 8, Đơn vị đặc nhiệm số 13 đã sử dụng xuống không người lái Magura để phóng UAV cảm tử vào các mục tiêu giá trị cao của đối thủ ở Crưm. Đòn tấn công chính xác bằng UAV đã khiến Nga mất 2 bệ phóng thuộc tổ hợp S-400 và 1 hệ thống radar điều khiển UAV Orion", phía Ukraine cho biết.

Bộ Quốc phòng Ukraine ước tính thiệt hại do Nga phải hứng chịu trong cuộc tập kích nói trên có thể lên tới hàng chục triệu USD vì một tổ hợp S-400 hoàn chỉnh có giá ít nhất 200 triệu USD.

UAV Ukraine bắn nổ 2 bệ phóng thuộc tổ hợp phòng không S-400 của Nga ở Crưm. Video: Defense Express

"Rồng lửa" S-400 Triumph (NATO gọi là SA-21) đang được coi là hệ thống phòng không hiện đại nhất của quân đội Nga. Hệ thống này được thiết kế để đối phó với mọi nguy cơ trên không, từ tiêm kích, UAV tới tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo.

S-400 có tầm bắn tối đa lên tới 400km, độ cao tối đa có thể vươn tới là 50km, đi kèm với hệ thống radar được cho có khả năng phát hiện các tiêm kích tàng hình hiện đại nhất hiện nay.

Điểm ấn tượng nhất của S-400 là khả năng khóa 300 mục tiêu cùng lúc và bắn hạ 36 mục tiêu trong số này. Hệ thống phòng không này của Nga thường sử dụng các loại tên lửa 9M96 (tầm bắn 40 - 120km), 48N6 (tầm bắn 250km) và 40N6 (tầm bắn 400km). Một tổ hợp S-400 hoàn chỉnh thường bao gồm một xe chỉ huy, một radar bắt mục tiêu và ít nhất 4 bệ phóng.