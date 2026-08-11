Theo TASS, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin ngày 11/8 đã cảnh báo Ukraine không nên thực hiện bất kỳ hành vi gây hấn hoặc nỗ lực gây mất ổn định nào nhắm vào Belarus.

"Mọi hình vi mang tính khiêu khích nhắm vào đồng minh của chúng tôi từ phía chính quyền Kiev sẽ bị coi là động thái xâm phạm toàn bộ Nhà nước Liên minh", ông Galuzin cho biết.

Quan chức ngoại giao Nga sau đó nhắc lại rằng Thỏa thuận về Báo cáo/Đảm bảo An ninh trong khuôn khổ Nhà nước Liên minh giữa Nga và Belarus đã chính thức có hiệu lực từ tháng 3/2025. Thỏa thuận này quy định một "cơ chế phản ứng chung rõ ràng đối với bất kỳ hành động nào có thể được coi là mối đe dọa đối với chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ hoặc trật tự hiến pháp của một trong các bên".

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin. Ảnh: TASS

"Dựa trên tinh thần và điều khoản của thỏa thuận nêu trên, an ninh của Nga và Belarus là không thể tách rời", ông Galuzin nhấn mạnh.

Nhà nước Liên minh Nga - Belarus là một tổ chức siêu quốc gia được thành lập theo Hiệp ước ký ngày 8/12/1999. Mục tiêu chính của liên minh này là thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế, chính sách đối ngoại, an ninh và quốc phòng giữa Nga và Belarus.

Hồi cuối tháng 6, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã khẳng định Minsk không có ý định gây ra bất kỳ mối đe dọa quân sự nào đối với Ukraine, đồng thời kêu gọi Kiev đàm phán "một cách thực chất" với Moscow để giải quyết xung đột.

Quan hệ giữa Kiev và Minsk bắt đầu trên nên căng thẳng kể từ đầu tháng 6, sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo sẽ tấn công Belarus nếu nước này không gỡ bỏ các trạm tiếp sóng tín hiệu mà Ukraine cho rằng được dùng để hỗ trợ các cuộc tấn công của Nga.