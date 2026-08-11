Đài RT dẫn thông cáo hôm nay (11/8) của Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong các cuộc tấn công đêm 10/8, quân Moscow đã sử dụng vũ khí phóng từ mặt đất có độ chính xác cao, đánh trúng một trạm trung chuyển của công ty bưu chính và chuyển phát nhanh Nova Poshta tại Kiev, một khu phức hợp phân loại tự động được cho là nơi lưu trữ và phân phối các loại hàng hóa lưỡng dụng, bao gồm linh kiện cho máy bay không người lái (UAV) tầm xa và tầm trung, hệ thống robot và thiết bị tác chiến điện tử của Ukraine.

Lực lượng ứng phó tình huống khẩn cấp Ukraine triển khai ở những địa điểm tại Kiev trúng hỏa lực tấn công của Nga đêm 10/8. Video: RT

Một mục tiêu khác bị nhắm trúng là trung tâm vận tải - hậu cần Kiev-3, một cơ sở rộng khoảng 50.000m2 chuyên cất trữ tới 15.000 UAV tấn công góc nhìn thứ nhất (FPV) cùng các trạm điều khiển mặt đất và linh kiện đi kèm.

Tại thành phố Zaporizhia, đông nam Ukraine, quân Nga thông báo đã bắn phá nhà máy thép Zaporozhstal, một nhà sản xuất hàng đầu về thép cán phẳng dùng để chế tạo áo giáp cũng như lớp vỏ thép cho các công trình phòng thủ và phương tiện quân sự. Moscow cáo buộc cơ sở này còn tham gia vào việc lắp đặt các tấm lưới chống UAV cho các loại xe thiết giáp hạng nặng.

Cơ quan Dịch vụ khẩn cấp nhà nước Ukraine xác nhận đã xảy ra các vụ tấn công dữ dội của Nga trong đêm và cho biết một vụ bắn phá bằng tên lửa đạn đạo vào Kiev đã khiến một người bị thương. Ngoài ra, một đám cháy đã bùng phát tại nhà kho ở quận Shevchenkovsky thuộc Kiev, nhưng sau đó đã được dập tắt.

Theo chính quyền Zaporizhia, các lực lượng Nga đã thực hiện một cuộc tấn công hỗn hợp, sử dụng tên lửa và bom dẫn đường trên không nhắm vào trung tâm vùng, gây hư hại cho nhiều toà nhà và khiến 6 nạn nhân thiệt mạng, 52 người bị thương.

Ukraine tấn công sâu vào đất Nga, nói Moscow mất hơn 1.000 lính một ngày

Cùng ngày, Ukraine cũng triển khai các đợt tập kích bằng UAV vào sâu trong lãnh thổ Nga. Bộ Quốc phòng Nga thống kê các hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn thành công 396 UAV của đối phương trên khắp 15 khu vực.

Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin thông tin 237 UAV đã bị phát hiện đang bay về phía khu vực thủ đô Nga, nhưng phần lớn chúng đã bị vô hiệu hóa từ xa và 13 chiếc UAV bị tiêu diệt khi tiếp cận gần hơn. Trong khi đó, Aleksandr Gusev, Thống đốc vùng Voronezh ở tây nam Nga đã báo cáo về các vụ cháy tại hai nhà kho của một công ty lớn, đồng thời cho hay các mảnh vỡ từ UAV đã khiến một người đàn ông 49 tuổi thiệt mạng trong các cuộc tập kích vào khu vực này.

Trong một thông điệp trên Facebook hôm 11/8, Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine khẳng định 1.190 binh sĩ Nga đã hứng chịu thương vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số quân tổn thất của Moscow lên hơn 1,46 triệu người.

Theo báo Ukrainska Pravda, Bộ Tổng tham mưu Ukraine ước tính trong ngày qua, phía Nga cũng mất thêm 4 xe tăng, 44 hệ thống pháo binh, 4 xe chiến đấu bọc thép, 2 hệ thống phòng không, 1 hệ thống tên lửa phóng loạt, 9 hệ thống robot mặt đất, 1.578 UAV cấp chiến dịch - chiến thuật cùng 307 xe cơ giới và xe chở nhiên liệu.

Nga hiện vẫn chưa lên tiếng phản hồi trước các số liệu do phía Ukraine công bố.