Tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường Varyag thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đi vào căn cứ hải quân ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: Sputnik

Theo RT, hải quân hai nước, được không quân hỗ trợ, sẽ thực hiện các hoạt động tìm kiếm cứu nạn, diễn tập chống tàu ngầm và phòng không cũng như tập trận bắn đạn thật.

Video do Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 5/7 cho thấy một đội tàu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga cập cảng. Đoạn clip cũng ghi lại lễ đón tiếp chính thức, nơi các thủy thủ hai nước bắt tay nhau trong khi trẻ em tặng hoa cho các thủy thủ đoàn đến thăm.

Tàu ngầm diesel-điện Ufa của Hạm đội Thái Bình Dương Nga neo đậu tại căn cứ hải quân ở Thanh Đảo. Ảnh: Sputnik

Tàu cứu hộ Igor Belousov của Hạm đội Thái Bình Dương Nga neo đậu tại căn cứ hải quân ở Thanh Đảo. Ảnh: Sputnik

Các sĩ quan hải quân và thủy thủ đoàn Trung Quốc tham dự lễ đón tiếp các tàu của Hạm đội Thái Bình Dương Nga tại căn cứ hải quân ở Thanh Đảo. Ảnh: Sputnik

Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 5/7 cũng cho hay cuộc tập trận là một phần trong kế hoạch hợp tác thường niên giữa quân đội hai nước, nhằm cùng nhau giải quyết các thách thức an ninh và duy trì hòa bình, ổn định khu vực. Bộ này cho biết thêm rằng một số lực lượng từ cả hai phía sẽ tuần tra biển chung ở một số khu vực của Thái Bình Dương sau cuộc tập trận.

Các cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh Nga và Trung Quốc tiếp tục mở rộng hợp tác quân sự bên cạnh việc thắt chặt mối quan hệ chính trị và kinh tế.

Tàu chiến Nga cập cảng Thanh Đảo, Trung Quốc. Video: RT

Đầu năm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiếp đón Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Bắc Kinh. Trong chuyến thăm, hai bên đã ký hơn 40 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực bao gồm thương mại, công nghệ và trao đổi truyền thông.

Tổng thống Putin đánh giá quan hệ Nga - Trung đã đạt đến một tầm cao chưa từng có, mô tả đó là hình mẫu của quan hệ đối tác toàn diện thực sự và hợp tác chiến lược. Ông Tập Cận Bình nói rằng mối quan hệ này đã đạt đến “mức cao nhất trong lịch sử”. Hai bên cũng nhất trí gia hạn hiệp ước hữu nghị được ký kết lần đầu vào năm 2001.