Báo Times of Israel dẫn thông cáo của IDF hôm nay (12/3) cho biết, khu phức hợp hạt nhân Taleghan gần thủ đô Tehran của Iran đã trở thành mục tiêu trong các đợt không kích của Không quân Israel trong vài ngày qua.

Ảnh vệ tinh chụp khu phức hợp hạt nhân Taleghan của Iran, cách thủ đô Tehran khoảng 30km về phía đông nam vào ngày 11/3. Ảnh: Vantor

Theo IDF, trong những năm gần đây, Iran đã sử dụng địa điểm này để “phát triển chất nổ tiên tiến và tiến hành các thí nghiệm nhạy cảm thuộc Dự án AMAD” vốn bị Israel cáo buộc là chương trình phát triển vũ khí hạt nhân bí mật của Tehran.

Quân đội Israel từng tấn công khu phức hợp Taleghan vào tháng 10/2024 nhằm đáp trả vụ tập kích bằng tên lửa của Iran vào nước này hồi đầu tháng đó. IDF tuyên bố gần đây phát hiện Iran đã “tiến hành các bước để khôi phục khu phức hợp này”.

Tehran hiện chưa lên tiếng bình luận về các thông tin trên.

Tân lãnh tụ tối cao Iran ra cảnh báo cứng rắn

Theo hãng tin BBC, trong phát biểu công khai đầu tiên kể từ khi lên nắm quyền, tân Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã kêu gọi sự đoàn kết quốc gia.

“Eo biển Hormuz sẽ vẫn đóng cửa nhằm gây áp lực lên kẻ thù của Iran”, ông Khamenei nói trong thông điệp phát trên truyền hình quốc gia hôm nay (12/3).

Tân lãnh tụ tối cao Iran cũng khẳng định Tehran muốn có quan hệ tốt đẹp với 15 nước láng giềng trong khu vực, đồng thời yêu cầu họ đóng cửa các căn cứ quân sự của Mỹ trong lãnh thổ của mình “càng sớm càng tốt” vì đó là mục tiêu mà Iran đang nhắm tới.

“Chúng tôi sẽ yêu cầu bồi thường từ kẻ thù. Nếu không thể nhận được bồi thường từ kẻ thù, chúng tôi sẽ phá hủy tài sản của chúng nhiều như chúng đã phá hủy của chúng tôi”, ông Khamenei nhấn mạnh. Dù không nêu rõ tên “kẻ thù” của Iran, nhưng ông Khamenei được cho đang ám chỉ tới Mỹ và Israel, 2 nước đã phát động chiến dịch tấn công phủ đầu Iran vào ngày 28/2.

Tân lãnh tụ tối cao Iran tuyên bố nước này sẽ trả thù cho những người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel, bao gồm cả hàng chục bé gái từ 7 - 12 tuổi đã tử vong trong vụ tấn công một trường học ở Minab, miền nam Iran. Ông cũng đề nghị hỗ trợ tài chính cho những người dân Iran bị thiệt hại vì hỏa lực của kẻ thù.

Theo báo Guardian, ông Khamenei không xuất hiện trước ống kính máy quay trong phát biểu công khai đầu tiên của mình với tư cách lãnh tụ tối cao mới được bổ nhiệm của Iran. Một người dẫn chương trình tin tức đã đọc to thông điệp của ông trên truyền hình quốc gia.

Đại sứ Iran tại CH Síp hôm 11/3 xác nhận ông Khamenei đã bị thương trong các vụ tấn công của Mỹ và Israel vào Iran ngày 28/2, vốn khiến 6 thành viên trong gia đình ông thiệt mạng, bao gồm cả cha ông - cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei.