Ngày 30/8 vừa qua, Warren Buffett bước sang tuổi 95. Nhà đầu tư huyền thoại người Mỹ vẫn minh mẫn và tràn đầy năng lượng. Ông không nghe theo những lời khuyên truyền thống về ăn kiêng nghiêm ngặt, tập luyện cường độ cao hay các biện pháp tối ưu sinh học.

Thay vào đó, ông Buffett duy trì lối sống đơn giản, kết hợp sự thoải mái trong ăn uống, ngủ đủ giấc, kích thích trí tuệ và quan trọng nhất là đề cao hạnh phúc.

Bí quyết sống lâu của ông từng được tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với Fortune: “Hãy ăn như một đứa trẻ 6 tuổi”. Ông Buffett nói rằng trẻ 6 tuổi thường khỏe mạnh nhất nên áp dụng cách ăn uống vô tư của chúng. Thói quen này được thể hiện qua việc ông đưa nước ngọt, kem và đồ ăn nhanh vào thực đơn hằng ngày, đồng thời duy trì cuộc sống vui vẻ, không bị ràng buộc bởi chế độ kiêng khem.

Tỷ phú Warren Buffett. Ảnh: UNL

Một trong những thói quen đặc biệt nhất của Buffett là uống 5 lon nước ngọt hằng ngày. Ông từng chia sẻ: “Nếu tôi ăn 2.700 calo mỗi ngày thì một phần tư trong số đó là nước ngọt”. Bữa sáng của ông bao gồm các lựa chọn như hai miếng xúc xích, bánh mì kẹp xúc xích, trứng, phô mai hoặc bánh mì kẹp thịt xông khói trứng, phô mai. Bữa trưa, ông thưởng thức xúc xích sốt ớt phô mai, kem phủ siro anh đào và các loại hạt hoặc kẹo ngọt.

Theo tỷ phú Buffett, cách ăn uống này mang lại ba lợi ích chính: Giảm căng thẳng vì không phải đếm calo hay kiêng khem, tạo sự tận hưởng và tính nhất quán, tránh mệt mỏi tinh thần do các chế độ ăn nghiêm ngặt. Nói cách khác, ông đặt sự thoải mái lên hàng đầu thay vì tuân theo chuẩn mực khắt khe.

Bên cạnh chế độ ăn uống đặc biệt, nhà đầu tư người Mỹ vẫn chú trọng một số nguyên tắc. Ông ngủ đủ 8 giờ mỗi đêm để phục hồi cơ thể, cải thiện trí nhớ và khả năng ra quyết định. Ông cũng duy trì hoạt động trí tuệ thông qua chơi bài và đọc sách hằng ngày, giúp kích thích não bộ, giảm nguy cơ suy giảm nhận thức và giữ sự sắc bén ở tuổi 95. Ngoài ra, ông Buffett dành những ngày không lên kế hoạch gì để nghỉ ngơi, suy ngẫm hoặc theo đuổi sở thích cá nhân, nhằm giảm mệt mỏi tinh thần và cân bằng cuộc sống.

Trên tất cả, ông cho rằng hạnh phúc mới là bí quyết tối thượng cho tuổi thọ: “Tôi nghĩ hạnh phúc tạo ra sự khác biệt rất lớn… Tôi hạnh phúc khi ăn kem chocolate nóng hoặc uống nước ngọt”. Nhiều nghiên cứu cũng khẳng định cảm xúc tích cực và sự hài lòng trong cuộc sống có liên quan chặt chẽ đến tuổi thọ, giúp giảm căng thẳng và tăng sức khỏe tim mạch.

Lối sống của Warren Buffett cho thấy bí quyết sống thọ có thể nằm ở sự cân bằng, niềm vui và khả năng tận hưởng cuộc sống.