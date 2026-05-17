Chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ bắt đầu công việc từ đầu tháng 7, trước khi toàn đội Chelsea tập trung chuẩn bị cho mùa giải mới.

Xabi Alonso chia sẻ trên trang chủ đội bóng thành London: "Chelsea là một trong những CLB hàng đầu Thế giới. Tôi cũng vô cùng tự hào khi được trở thành HLV trưởng đội bóng tuyệt vời này.

Xabi Alonso chính thức làm HLV trưởng Chelsea - Ảnh: SunSport

Qua các cuộc trò chuyện với nhóm chủ sở hữu và ban lãnh đạo phụ trách thể thao, chúng tôi cùng chia sẻ một tham vọng giống nhau.

Tất cả đều muốn xây dựng CLB có khả năng cạnh tranh ổn định ở cấp độ cao nhất và chinh phục nhiều danh hiệu.

Đội hình hiện tại sở hữu không ít cầu thủ giỏi và tiềm năng nên tôi cảm thấy vinh dự khi được huấn luyện tập thể này. Trọng tâm sắp tới là làm việc chăm chỉ, xây dựng văn hóa đúng đắn và giành các danh hiệu."

Thông báo từ phía Chelsea nêu rõ: "Việc bổ nhiệm Xabi Alonso phản ánh niềm tin CLB vào kinh nghiệm phong phú, phẩm chất huấn luyện và mô hình trận đấu, khả năng lãnh đạo, tích cách và sự chính trực của nhà cầm quân người Tây Ban Nha.

Xabi không là một một HLV bóng đá xuất sắc mà còn là một nhà lãnh đạo và đối tác tin cậy trong nhiều lính vực quan trọng để quản trị đội bóng.

Chelsea tự tin hướng tới gian đoạn tiếp theo với sự hợp tác cùng Xabi, cùng chung quyết tâm mang lại thành công cho đội chủ sân Stamford Bridge."

Sau thông báo trên, Xabi Alonso trở thành thuyền trưởng dài hạn thứ 6 được bổ nhiệm dưới thời BlueCo.

Ông sẽ thế chỗ Liam Rosenior, người dẫn dắt Chelsea chỉ 107 ngày trước lúc nhận trát sa thải.