Theo Jack Gaughan của Daily Mail, người chuyên đưa tin về Man City, Pep Guardiola sẽ rời Etihad vào hè này và quyết định đã được ông đưa ra từ nhiều tuần trước. Việc thông báo chính thức khả năng được vị thuyền trưởng vĩ đại, đưa ra trong vài ngày tới.

Pep Guardiola được loan tin chuẩn bị thông báo chia tay Man City. Ảnh: Fabrizio Romano

Lúc này, điều người ta bàn tán là thời điểm Pep Guardiola đưa ra thông báo chính thức. Cụ thể hơn, nếu cuộc đua Ngoại hạng Anh giữa Man City và Arsenal khép lại vào giữa tuần tới, ông có thể xác nhận việc ra đi, vài ngày trước trận đấu cuối cùng gặp Aston Villa vào Chủ nhật (24/5).

Chuyên gia chuyển nhượng bóng đá, Sam Lee của The Athletic cung cấp thêm, Man City vẫn hy vọng Pep Guardiola sẽ ở lại. Nhưng nếu ông lựa chọn chia tay, CLB cũng đã chuẩn bị phương án thay thế, khi đạt thỏa thuận sơ bộ hợp đồng 2 năm, kèm điều khoản gia hạn thêm 12 tháng, với HLV Enzo Maresca, người từng là trợ lý của Pep và bị Chelsea sa thải ở mùa giải năm nay.

Theo các nguồn tin vẫn có khả năng Pep Guardiola ở lại với Man City (còn hợp đồng đến hè 2027), nhưng tin tức ông rời đi ngày một tăng lên, nhất là khi nghe cách Bernardo Silva hay Marc Guehi trả lời khi được hỏi về tương lai của ông thầy người Tây Ban Nha.

Thuyền trưởng Man City giơ cao danh hiệu FA Cup trên sân Wembley tối 16/5. Ảnh: MCFC

Đội trưởng Man City nói: “Đó là quyết định của ông ấy. Tôi không có bàn luận cập về điều đó. Tôi chúc người thầy của mình mọi điều tốt đẹp nhất.

Đối với Man City, tôi cũng mong mọi điều tốt đẹp nhất cho CLB. Pep Guardiola là HLV giỏi nhất thế giới. Nếu ông ấy ở lại, rõ ràng là sẽ tốt hơn cho Man City. Nhưng lựa chọn thế nào là quyết định của Pep”.

Còn anh chàng Marc Guehi: “Ai cũng muốn ông ấy ở lại. Pep Guardiola là một huyền thoại của Man City và bóng đá thế giới. Tôi đã học hỏi được rất nhiều từ khi đến Etihad. Do vậy mà bản thân rất muốn Pep ở lại. Nhưng nếu điều đó không xảy ra, tôi chúc ông ấy mọi điều tốt đẹp nhất”.

Trong 10 năm dẫn dắt Man City, Pep Guardiola mang về cho sân Etihad 20 danh hiệu, trong đó có chiến tích ăn 3 (Premier League, FA Cup và Champions League), cũng như kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch Ngoại hạng Anh…