Lượt trận tứ kết Copa Bolivia diễn ra vào 26/11 vừa qua gây chấn động làng bóng Nam Mỹ khi cuộc đối đầu giữa Blooming và Real Oruro kết thúc trong hỗn loạn chưa từng có.

Dù hòa 2-2 trên sân, đủ giúp Blooming giành vé vào bán kết nhờ thắng lợi lượt đi, nhưng toàn bộ sự chú ý lại đổ dồn vào vụ ẩu đả dữ dội sau tiếng còi mãn cuộc.

Trọng tài tạo cơn "mưa thẻ đỏ" lúc cuối trận - Ảnh: 433

Cầu thủ hai đội lao vào xô xát khi Sebastián Zeballos bị giữ lại và phản ứng mạnh, kéo theo cú đấm của Julio Vila khiến tình hình bùng nổ. HLV hai bên cũng tham gia đối chất, thậm chí HLV Marcelo Robledo bị đẩy ngã, làm căng thẳng leo thang. Cảnh sát phải điều động tới 20 người và dùng hơi cay để kiểm soát đám đông.

Biên bản ghi nhận trọng tài Renan Castillo rút tổng cộng 17 thẻ đỏ, bao gồm 11 cầu thủ và nhiều thành viên ban huấn luyện. Trước đó, tiền đạo Blooming Cesar Menacho cũng bị truất quyền thi đấu vì xúc phạm trọng tài.

Hậu quả của vụ việc rất nghiêm trọng: HLV Robledo nhập viện vì chấn thương vai và đầu, một quan chức Blooming bị gãy xương gò má. Truyền thông Bolivia gọi đây là một trong những trận đấu hỗn loạn nhất lịch sử Copa Bolivia và yêu cầu cơ quan quản lý siết chặt kỷ luật để tránh tái diễn.

Dù Blooming giành quyền vào bán kết, cả hai đội chắc chắn sẽ đối mặt án phạt nặng sau sự cố gây chấn động này.