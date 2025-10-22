Giao kèo hiện tại giữa Harry Maguire và đội bóng thành Manchester còn thời hạn đến tháng 6/2026, nhận lương 190.000 bảng/tuần.

Nếu CLB muốn giữ chân trung vệ 32 tuổi, họ cần sớm đưa ra bản hợp đồng mới. Nếu không, anh sẽ trở thành cầu thủ tự do vào hè năm sau.

Maguire vẫn giữ vai trò quan trọng ở MU - Ảnh: Premier League

Vừa hóa thân thành người hùng với cú đánh đầu ghi bàn quyết định vào lưới Liverpool, Maguire vẫn là nhân tố quan trọng dưới hàng thủ MU, bất chấp những thăng trầm sự nghiệp đã qua.

Nguồn tin từ Sportsmail cho hay, các cuộc thương thảo giữa đại diện Maguire và MU vẫn đang diễn ra, nhưng lãnh đạo Quỷ đỏ chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Khả năng Maguire chấp nhận giảm lương xuống còn 140.000 bảng/tuần sẽ phụ thuộc vào số năm trong hợp đồng mới được được đề nghị.

Sau chiến thắng trên sân Anfield, trung vệ người Anh bộc bạch: "Tôi đang ở những năm cuối sự nghiệp. Vì vậy, đây có thể là lần cuối cùng tôi thi đấu ở Anfield trong màu áo MU. Việc tôi ở đây đánh đấu cột mốc bằng bàn thắng thực sự ý nghĩa."

Trong quá khứ, Maguire từng suýt chuyển đến West Ham, thời điểm Ten Hag tước băng đội trưởng của anh nhưng thương vụ đổ bể phút chót.

Hè vừa qua, MU cũng từ chối vài lời đề nghị từ các CLB trong và ngoài nước Anh khi họ muốn chuyển nhượng Maguire. HLV Amorim luôn đánh giá cao tính chuyên nghiệp, năng lực và kinh nghiệm ở trung vệ cao 1m94 này.