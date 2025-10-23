Bị dẫn bàn trước nhưng các cầu thủ Liverpool đã vùng lên mạnh mẽ để vùi dập Frankfurt 5-1, ở lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League.
|Kết quả
|League Stage - 3
|21/10/2025 23:45:00
|Kairat Almaty 0 - 0 Pafos
|21/10/2025 23:45:00
|Barcelona 6 - 1 Olympiakos Piraeus
|22/10/2025 02:00:00
|Union St. Gilloise 0 - 4 Inter
|22/10/2025 02:00:00
|PSV Eindhoven 6 - 2 Napoli
|22/10/2025 02:00:00
|Bayer Leverkusen 2 - 7 Paris Saint Germain
|22/10/2025 02:00:00
|Arsenal 4 - 0 Atletico Madrid
|22/10/2025 02:00:00
|FC Copenhagen 2 - 4 Borussia Dortmund
|22/10/2025 02:00:00
|Villarreal 0 - 2 Manchester City
|22/10/2025 02:00:00
|Newcastle 3 - 0 Benfica
|22/10/2025 23:45:00
|Galatasaray 3 - 1 Bodo/Glimt
|22/10/2025 23:45:00
|Athletic Club 3 - 1 Qarabag
|23/10/2025 02:00:00
|Monaco 0 - 0 Tottenham
|23/10/2025 02:00:00
|Real Madrid 1 - 0 Juventus
|23/10/2025 02:00:00
|Eintracht Frankfurt 1 - 5 Liverpool
|23/10/2025 02:00:00
|Chelsea 5 - 1 Ajax
|23/10/2025 02:00:00
|Atalanta 0 - 0 Slavia Praha
|23/10/2025 02:00:00
|Sporting CP 2 - 1 Marseille
|23/10/2025 02:00:00
|Bayern Munich 4 - 0 Club Brugge KV
Nguồn ảnh: Uefa, Real Madrid FC
Không có Cristiano Ronaldo trong đội hình, Al Nassr vẫn thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại FC Goa 2-1 trên đất Ấn Độ, tiếp tục dẫn đầu bảng D tuyệt đối.
Estevao lập kỷ lục mới cho Chelsea, góp phần giúp The Blues đánh bại Ajax 5-1 ở lượt trận thứ 3 vòng phân hạng Champions League 2025/26.
Kết quả bóng đá hôm nay 23/10/2025 - Cập nhật kết quả các trận đấu bóng đá trong nước và quốc tế diễn ra đêm qua và rạng sáng nay.