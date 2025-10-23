G34yLGLXIAA75PV.jpg
Đội hình ra sân Real Madrid
editorial_uefa_com real_madrid_c.f._v_juventus_ _uefa_champions_league_2025_26_league_phase_md3 (1).jpg
Sau tiếng còi khai cuộc, đội bóng Hoàng gia tràn lên tấn công mạnh mẽ
editorial_uefa_com real_madrid_c.f._v_juventus_ _uefa_champions_league_2025_26_league_phase_md3.jpg
Mbappe có cơ hội nhưng bỏ lỡ đáng tiếc
editorial_uefa_com lowres_ _2025 10 22t205013.162 (2).jpg
Tiền đạo người Pháp thất vọng sau một tình huống dứt điểm hỏng ăn
G346zuVWcAEECV0.jpeg
45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0
editorial_uefa_com lowres_ _2025 10 22t205013.162 (1).jpg
Bước ngoặt chỉ xảy đến ở phút 70, Bellingham khai thông bế tắc ở cự ly gần
G35E1lZW4AAfEzy.jpg
Niềm vui vô bờ của ngôi sao người Anh
G35KgZMXYAAMcLw.jpg
Kiểu ăn mừng quen thuộc của Bellingham
editorial_uefa_com real_madrid_c.f._v_juventus_ _uefa_champions_league_2025_26_league_phase_md3 (3).jpg
Juventus cố gắng vùng lên nhưng không thể tìm được bàn gỡ
G35KftaXsAAGKGe.jpeg
Chiến thắng nhọc nhằn nhưng quý giá của Los Blancos
G35at2AXcAAvQK9.jpeg
Tài năng trẻ Arda Guler nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Kết quả
League Stage - 3
21/10/2025 23:45:00 Kairat Almaty 0 - 0 Pafos
21/10/2025 23:45:00 Barcelona 6 - 1 Olympiakos Piraeus
22/10/2025 02:00:00 Union St. Gilloise 0 - 4 Inter
22/10/2025 02:00:00 PSV Eindhoven 6 - 2 Napoli
22/10/2025 02:00:00 Bayer Leverkusen 2 - 7 Paris Saint Germain
22/10/2025 02:00:00 Arsenal 4 - 0 Atletico Madrid
22/10/2025 02:00:00 FC Copenhagen 2 - 4 Borussia Dortmund
22/10/2025 02:00:00 Villarreal 0 - 2 Manchester City
22/10/2025 02:00:00 Newcastle 3 - 0 Benfica
22/10/2025 23:45:00 Galatasaray 3 - 1 Bodo/Glimt
22/10/2025 23:45:00 Athletic Club 3 - 1 Qarabag
23/10/2025 02:00:00 Monaco 0 - 0 Tottenham
23/10/2025 02:00:00 Real Madrid 1 - 0 Juventus
23/10/2025 02:00:00 Eintracht Frankfurt 1 - 5 Liverpool
23/10/2025 02:00:00 Chelsea 5 - 1 Ajax
23/10/2025 02:00:00 Atalanta 0 - 0 Slavia Praha
23/10/2025 02:00:00 Sporting CP 2 - 1 Marseille
23/10/2025 02:00:00 Bayern Munich 4 - 0 Club Brugge KV
G35W_ 4WYAA_8k2.jpeg
BXH Champions League sau 3 lượt trận vòng bảng

Nguồn ảnh: Uefa, Real Madrid FC