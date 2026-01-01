Quan hệ căng thẳng

Enzo Maresca đang đứng trước nguy cơ rời Chelsea sau khi mối quan hệ giữa ông và ban lãnh đạo CLB rơi vào tình trạng đổ vỡ nghiêm trọng.

Những diễn biến trong vài tuần qua cho thấy tình hình đã vượt khỏi tầm kiểm soát, và khả năng hai bên chia tay có thể xảy ra ngay trong tuần này.

Chelsea thi đấu kém thời gian gần đây. Ảnh: EPA

Chelsea dự kiến mở đầu năm mới bằng các cuộc họp khẩn để bàn về tương lai của Maresca.

Sau khi bị CĐV la ó dữ dội trong trận hòa 2-2 với Bournemouth tại Stamford Bridge, Maresca nhiều khả năng sẽ không còn dẫn dắt đội bóng trong chuyến làm khách trên sân Man City cuối tuần này (0h30 ngày 5/1).

Các nguồn tin nội bộ cho biết Maresca muốn rời CLB, song vẫn chưa rõ ông có sẵn sàng ra đi nếu không nhận được khoản bồi thường tương xứng.

Hợp đồng của nhà cầm quân người Italia còn thời hạn đến năm 2029, kèm điều khoản gia hạn thêm một năm.

Phong độ sa sút là một phần nguyên nhân. Chelsea chỉ thắng một trong 7 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, đồng thời đánh rơi tới 15 điểm từ các thế dẫn bàn trong mùa giải này.

Tuy nhiên, điều khiến BLĐ mất kiên nhẫn không chỉ nằm ở kết quả trên sân, mà còn ở cách hành xử và phát ngôn của Maresca ngoài đường biên.

Bước ngoặt xảy ra sau trận thắng Everton hôm 13/12, khi Maresca bất ngờ nói rằng ông vừa trải qua “48 giờ tồi tệ nhất” kể từ khi làm việc tại Chelsea.

Phát biểu mơ hồ này khiến BLĐ bối rối và tạo ra làn sóng đồn đoán về những bất ổn phía sau hậu trường.

Tình hình càng căng thẳng khi Maresca từ chối giải thích rõ ông muốn ám chỉ điều gì, cũng như việc “nhiều người” đã không ủng hộ ông trước trận đấu đó.

Khủng hoảng tiếp tục leo thang sau trận Bournemouth, khi Maresca không tham dự họp báo với lý do sức khỏe và để trợ lý Willy Caballero trả lời truyền thông.

Dù phía CLB được thông báo rằng ông không khỏe trong hai ngày, nhưng sau đó xuất hiện thông tin cho rằng Maresca chủ động không muốn thực hiện nghĩa vụ họp báo, trong bối cảnh ông đang nhắc tương lai.

Các nguồn tin cũng nói rằng Maresca tỏ ra không hài lòng với một số khía cạnh trong dự án của Chelsea.

Chờ cuộc chia tay

Chelsea nhìn nhận sự bất ổn này một cách tiêu cực. Trước đó, ban lãnh đạo sẵn sàng cho Maresca thêm thời gian để cải thiện tình hình, với điều kiện phong độ phải sớm được cải thiện trong tháng Giêng.

Nhưng với những diễn biến mới, khả năng hai bên tiếp tục hợp đồng dường như không còn.

Maresca không còn được ủng hộ. Ảnh: EPA

“The Blues” đã chuẩn bị các phương án dự phòng. Một trong những lựa chọn là Liam Rosenior, HLV của Strasbourg – đội bóng đối tác của Chelsea – người được đánh giá cao sau những gì thể hiện tại Ligue 1.

Tuy nhiên, việc bổ nhiệm Rosenior còn phụ thuộc vào khả năng Strasbourg tìm được người thay thế phù hợp.

Nếu Maresca ra đi, Chelsea sẽ phải tìm HLV trưởng chính thức thứ 5 kể từ khi được Todd Boehly tiếp quản vào năm 2022.

BLĐ vốn không muốn thay tướng giữa mùa, bởi những ký ức hỗn loạn khi sa thải Thomas Tuchel và Graham Potter vẫn còn đó.

Ưu tiên ban đầu của họ là chờ đến cuối mùa để đánh giá toàn diện, nhưng khủng hoảng hiện tại có thể buộc họ phải hành động sớm hơn.

Maresca từng ở vị thế khá vững khi Chelsea thắng Barcelona 3-0 tại Champions League và cầm hòa Arsenal 1-1 vào cuối tháng 11.

Tuy nhiên, tháng 12 đầy biến động đã làm thay đổi tất cả. Các quyết định chiến thuật và thay người của ông bị chỉ trích sau những thất bại trước Leeds, Atalanta và Aston Villa.

Phản ứng dữ dội của CĐV – đặc biệt là khi Cole Palmer bị rút ra trong trận Bournemouth – cho thấy niềm tin từ khán đài cũng đang cạn dần.

Chelsea thừa nhận Maresca gặp khó khăn khi thiếu vắng Levi Colwill và Cole Palmer trong phần lớn mùa giải. Dù vậy, sự kiên nhẫn của CLB có giới hạn.

Với lịch thi đấu dày đặc phía trước và bầu không khí căng thẳng bao trùm, tương lai của Maresca tại Stamford Bridge đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết.