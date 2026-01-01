Tuyển thủ người Ecuador - Ordonez sẽ gia nhập đội chủ sân Anfield, sau khi Chelsea chính thức rút khỏi cuộc đua giành chữ ký.

Mức phí ban đầu của trung vệ 21 tuổi này là 35 triệu bảng, nhưng các khoản phụ phí đi kèm có thể đẩy giá lên 43 triệu bảng Anh.

Ordonez chuẩn bị cập bến Anfield - Ảnh: SunSport

Ordonez đã đoạt chức vô địch Bỉ cùng Brugge mùa bóng 2023/24 và hiện đang thi đấu tại Champions League mùa thứ hai liên tiếp.

Ordonez không có quan hệ họ hàng với Deinner Ordonez - hậu vệ 16 tuổi đã đồng ý chuyển đến Chelsea. Nhưng cả hai đều là sản phẩm của lò đào tạo Independiente del Valle, nơi sản sinh ra Moises Caicedo.

Việc Liverpool vung tiền chiêu mộ trung vệ trẻ tiềm năng của Club Brugge là lời khẳng định sau khi công tác tuyển quân hè năm ngoái không đạt kết quả như mong đợi.

Thương vụ tuyển mộ Marc Guehi với giá 35 triệu bảng đổ bể ngày cuối phiên chợ hè bởi Crystal Palace không tìm được người thay thế phù hợp.

Geovanni Leoni - cái tên giàu tiềm năng được đem về từ Parma với mức phí 26 triệu bảng thì dính chấn thương dây chằng chéo nghiêm trọng trong trận ra mắt Liverpool hồi tháng 9 năm ngoái.

Ngoài ra, Liverpool cũng chưa đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng với Ibrahima Konate - người sẽ được tự do đàm phán với các CLB ngoài nước Anh từ đầu năm 2026.

Ordonez mang đến cho Arne Slot lựa chọn chất lượng cao ngay lập tức ở vị trí trung vệ, giúp nhà ĐKVĐ Ngoại hạng phục hồi phong độ sau chuỗi trận tệ hại đầu mùa.