Đội hình của The Blues hiện đang quá đông và có đến nửa tá cầu thủ không được trọng dụng.

Kỳ chuyển nhượng mùa đông là dịp để Chelsea giải phóng bớt người, trước khi nghĩ đến việc bổ sung thêm tân binh.

Chelsea muốn thanh lý cả Sterling và Disasi - Ảnh: BBC

Cái tên đầu tiên mà HLV Maresca muốn thanh lý là Raheem Sterling. Tiền đạo người Anh đang hưởng lương cao nhất ở Stamford Bridge (325.000 bảng/tuần), với hợp đồng kéo dài đến tháng 6/2027.

Sẽ không dễ để Chelsea tìm được bến đỗ mới phù hợp cho Sterling, bởi cựu cầu thủ Man City muốn có giao kèo mới dài hạn và ổn định, sau khi từ chối thi đấu theo dạng cho mượn hồi hè.

Trung vệ Axel Disasi cũng là cái tên khác mà chiến lược gia người Italia cần loại khỏi đội. Tương tự Sterling, Disasi không được ra sân phút nào kể từ đầu mùa.

Hiện cựu cầu thủ Monaco nhận sự quan tâm từ một đội bóng Ligue 1 về thỏa thuận cho mượn, nhưng Chelsea muốn bán đứt để thu tiền về tái đầu tư.

Bên cạnh đó, thủ môn dự bị Filip Jorgensen rất muốn ra đi nhằm có điều kiện ra sân thi đấu thường xuyên hơn.

Ba tài năng trẻ khác thuộc biên chế Chelsea là David Washington, Sam Rak-Sakyi cùng Tyrique George cũng đang nhấp nhổm ra đi.

Tyrique George từng suýt đầu quân Fulham hồi hè nhưng thương vụ đổ bể phút chót. Anh có 11 lần ra sân kể từ đầu mùa, chủ yếu ở các giải đấu cúp và ghi được 3 bàn thắng.