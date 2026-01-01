Theo Caughtoffside, ban lãnh đạo MU “đã bắt đầu lên kế hoạch” để tìm người thay thế Ruben Amorim trong tương lai gần.

MU được loan tin âm thầm tim người thay Ruben Amorim, nếu tình hình MU bết bát trong những ngày tới. Ảnh: Fabrizio Romano

Nguồn trên cho biết, INEOS “công khai khẳng định Ruben Amorim vẫn là người của họ”, nhưng một mặt lại âm thầm tìm người thay thế, nếu tình hình MU không tốt lên trong những ngày tới.

Thầy trò Amorim khép lại năm 2025, với trận đấu trên sân nhà Old Trafford giữa những tiếng la ó từ trên khán đài, khi để đội bét bảng Ngoại hạng Anh và chưa giành được điểm nào từ 5/10/2025 – Wolves cầm chân (1-1).

Việc đánh rơi 2 điểm khó chấp nhận khiến MU lỡ cơ hội tạm nhảy lên top 4, thay vào đó tụt 1 hạng – xuống thứ 6, với 30 điểm sau 19 trận đã chơi ở Premier League mùa này.

MU đã có những tiến bộ trong chiến dịch hiện tại, nhưng không đáng kể. Trước đó, đồng sở hữu CLB – Sir Jim Ratcliffe tuyên bố, cho Ruben Amorim thời gian (đi hết hợp đồng – tháng 6/2027) để xây dựng đội hình của mình và thay đổi tình thế ở Old Trafford. Tuy nhiên, với thông tin từ Caughtoffside, cho thấy tình hình không còn như vậy.

Ứng viên số 1 - Oliver Glasner làm tăng suy đoán đến MU khi từ chối gia hạn Crystal Palace. Ảnh: Fabrizio Romano

Nguồn trên cũng cung cấp 3 cái tên mà MU đưa vào danh sách để thay Ruben Amorim theo thứ tự ưu tiên lần lượt là thuyền trưởng Oliver Glasner (Crystal Palace), Xavi và Andoni Iraona.

Một điều đáng chú ý, theo Teamtalk, ứng viên số 1 Oliver Glasner từ chối gia hạn hợp đồng với Crystal Palace, dù thỏa thuận đôi bên hết hạn vào cuối mùa.

Nhưng MU cũng sẽ phải ‘chiến đấu’ để giành HLV 51 tuổi này, nếu quyết định sa thải Ruben Amorim, bởi còn có cả Chelsea và Tottenham theo dõi sát sao tình hình của Oliver Glasner.

Không chỉ giúp Crystal Palace cải thiện thành tích ở Ngoại hạng Anh, HLV Oliver Glasner còn dẫn dắt đội giành FA Cup hồi tháng 2/2025 – danh hiệu lớn đầu tiên trong lịch sử của CLB.

Với 2 ứng viên còn lại, Xabi hiện vẫn đang thất nghiệp sau khi chia tay Barca ở hè 2024, trong khi Iraola tạo được dấu ấn với Bournemouth.