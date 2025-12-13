Sự xuất hiện của một bộ sạc công suất 60W trên trang web chính thức của Samsung đã làm bùng lên làn sóng suy đoán rằng Galaxy S26 Ultra sắp hỗ trợ tốc độ sạc nhanh hơn. Thông tin này được phát hiện đầu tiên bởi nguồn tin @yabhishekhd, vốn nổi tiếng với độ chính xác cao trong các rò rỉ phần cứng.

Một concept Galaxy S26 Ultra. Ảnh: SamTech

Việc mẫu sạc mới bất ngờ xuất hiện ngay thời điểm cận kề ra mắt dòng Galaxy S26 khiến giới công nghệ tin rằng Samsung đang chuẩn bị nâng cấp tốc độ sạc sau nhiều năm duy trì mức 45W trên dòng Ultra.

Không có mẫu Galaxy nào hiện tại hỗ trợ sạc 60W

Theo các nguồn tin, Galaxy S26 Ultra dự kiến nâng tốc độ sạc từ 45W lên 60W. Dù từng có những tranh luận về khả năng nâng cấp này, nhưng sự có mặt của bộ sạc Super Fast Charger 60W đúng dịp sản phẩm sắp ra mắt gần như đã loại bỏ mọi hoài nghi.

Samsung vừa niêm yết một bộ sạc mới trên trang web của mình. Ảnh: Samsung

Mẫu sạc mới có màu đen, mang mã EP-T6010NBEGWW. Dù chưa thể mua trực tiếp từ website Samsung, một số cửa hàng đã ghi nhận sự tồn tại của nó. Bởi hiện chưa có smartphone Samsung nào hỗ trợ 60W, gần như chắc chắn bộ sạc này được thiết kế riêng cho Galaxy S26 Ultra.

Theo Android Authority, bộ sạc này đạt chuẩn USB Power Delivery (PD) 3.1 – một nâng cấp đáng kể so với chuẩn PD 3.0 từng được dùng trên Galaxy S25 Ultra với công suất tối đa 45W.

USB PD là chuẩn sạc nhanh cho phép thiết bị và bộ sạc “giao tiếp” để xác định tốc độ sạc tối ưu. Với PD 3.1, khả năng truyền tải năng lượng được cải thiện cả về tốc độ lẫn mức độ ổn định, giúp rút ngắn thời gian nạp pin mà vẫn đảm bảo an toàn.

Bộ sạc cũng tích hợp công nghệ Smart IC, giúp giảm tiêu thụ điện năng khi không sử dụng và bảo vệ thiết bị trong những tình huống tải bất thường. Đây là điểm cộng quan trọng, nhất là khi pin dung lượng lớn đang dần trở thành tiêu chuẩn trên các flagship.

Sạc nhanh hơn là một trong số ít nâng cấp được dự đoán cho Galaxy S26 Ultra. Bởi viên pin 5.000mAh dường như sẽ tiếp tục được giữ nguyên, nâng cấp tốc độ sạc càng trở nên cần thiết để cải thiện trải nghiệm hàng ngày.

Ngoài sạc nhanh, thời lượng pin của S26 Ultra cũng được hưởng lợi từ hai yếu tố khác: chip Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 tiết kiệm năng lượng hơn và vật liệu màn hình M14 mới có khả năng giảm tiêu thụ điện trong quá trình hiển thị.

Điều này cho thấy Samsung không tập trung vào việc mở rộng dung lượng pin, mà hướng đến tối ưu hiệu suất tổng thể, đảm bảo sự cân bằng giữa hiệu năng, thời lượng sử dụng và độ bền lâu dài.

Galaxy S26 Ultra có thể ra mắt ngay tháng tới

Trước đó, một số nguồn tin nói rằng Samsung có thể lùi lịch ra mắt dòng Galaxy S26 sang tháng 2 hoặc thậm chí tháng 3. Tuy nhiên, rò rỉ mới nhất lại chỉ ra khả năng công bố vào cuối tháng 1. Sự xuất hiện của bộ sạc 60W vào thời điểm này càng làm tăng độ tin cậy cho thông tin Galaxy S26 Ultra sẽ trình làng trong tháng tới.

Dù vậy, vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn thời điểm công bố, bởi Samsung thường linh hoạt điều chỉnh lịch tùy theo chiến lược cạnh tranh và nguồn cung linh kiện.

Ngoài bộ xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 và tốc độ sạc được nâng lên 60W, Galaxy S26 Ultra dự kiến chỉ có thêm một thay đổi lớn khác: thiết kế mới. Samsung được cho là cải thiện phần khung và cách bố trí camera, mang lại cảm giác cao cấp hơn và tối ưu cho việc cầm nắm.

Tuy nhiên, phần cứng camera, vốn là “đặc sản” của dòng Ultra, dường như không có thay đổi đột phá trong năm nay theo các nguồn tin rò rỉ. Điều này càng khiến nâng cấp về sạc nhanh trở thành điểm nhấn quan trọng nhất của dòng máy.

(Theo PhoneArena, Android Authority)