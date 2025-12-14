Không phải bản nâng cấp nào cũng mang tính cách mạng và Galaxy S25 Ultra là ví dụ điển hình của một bản cập nhật theo kiểu “từng chút một”. Trong khi đó, iPhone 17 Pro Max lại gây bất ngờ lớn với thay đổi mạnh mẽ về thiết kế và nâng cấp quan trọng cho khả năng quay video, đủ để Apple tự tin dùng nó phát sóng một số trận MLB trên Apple TV Plus.

Cả iPhone 17 Pro Max và Galaxy S25 Ultra đều có camera tele. Ảnh: CNET

Trong thử nghiệm tại phòng lab của CNET, iPhone 17 Pro Max còn đạt thời lượng pin dài nhất trong số toàn bộ các smartphone được kiểm tra, vượt cả Galaxy S25 Ultra.

Dù Galaxy S25 Ultra sở hữu màn hình chống chói tốt nhất hiện nay, Samsung vẫn cần đẩy mạnh cải tiến cho flagship tiếp theo, có thể mang tên Galaxy S26 Ultra.

Dưới đây là ba tính năng mà fan hy vọng Samsung sẽ đưa vào mẫu máy mới.

Camera selfie cảm biến vuông, nâng tầm ảnh tự chụp

Nếu xét tổng thể về AI, Galaxy AI vẫn vượt Apple Intelligence. Tuy nhiên, dòng iPhone 17 lại sở hữu một tính năng AI rất thực dụng mà Samsung nên học theo.

Apple trang bị cho iPhone 17 camera Center Stage 18MP với cảm biến vuông, cho phép người dùng cầm máy theo chiều dọc nhưng vẫn chụp được ảnh selfie theo tỷ lệ ngang. AI còn tự động mở rộng khung hình khi có nhiều người xuất hiện trong ảnh.

Tính năng nghe có vẻ nhỏ, nhưng thực tế vô cùng tiện lợi. Người dùng có thể chụp ảnh nhóm mà không cần xoay máy hoặc tìm nút chỉnh góc chụp trên màn hình, điều vốn dễ khiến bỏ lỡ khoảnh khắc. Auto Zoom và Auto Rotate trên iPhone 17 hoạt động mượt mà.

Samsung cũng có tính năng auto-zoom AI trên Galaxy Z Flip 6 và Flip 7, nhưng nó chỉ hoạt động với cụm camera chính và không hỗ trợ cuộc gọi video. Người dùng mong đợi Samsung sẽ áp dụng công nghệ này lên camera selfie của Galaxy S26 Ultra.

Ngoài ra, cảm biến vuông còn mang lại khả năng chống rung tuyệt vời khi quay video hoặc gọi video. So với Galaxy S25 Ultra, video selfie trên iPhone 17 Pro mượt hơn hẳn.

Nếu Samsung áp dụng cảm biến hình vuông cho camera trước S26 Ultra, trải nghiệm người dùng sẽ tiện lợi và dễ tiếp cận hơn rất nhiều.

Cải thiện camera telephoto, Samsung cần lấy lại “ngôi vương” zoom

Từng là “ông vua zoom” của ngành smartphone, nhưng vài năm gần đây Samsung đã tụt lại. Trong khi Xiaomi, Vivo và Oppo vươn lên mạnh mẽ, Samsung lại chậm cải tiến trên thị trường Mỹ.

iPhone 17 Pro Max đang có thời lượng pin dài nhất trong số toàn bộ các smartphone được kiểm tra, vượt cả Galaxy S25 Ultra, theo CNET. Ảnh: CNET

Google dùng AI để tối ưu zoom 30x trở lên. Apple chuyển sang ống kính 4x nhưng đem lại khả năng chống rung xuất sắc, ngay cả khi zoom 8x. Trong khi đó, Galaxy S25 Ultra có hai ống kính telephoto (3x và 5x), nhưng chỉ một trong số đó thực sự cạnh tranh được.

Samsung đã loại bỏ zoom quang 10x độc đáo, thay bằng ống kính tiềm vọng 5x từ hai thế hệ trước. Dù cảm biến 5x được nâng lên 50MP, ống kính 3x gần như không được cải tiến suốt nhiều năm, tạo ra ảnh nhiễu hạt trong điều kiện thiếu sáng, điều đáng thất vọng với một chiếc máy 1.300 USD.

Với các bức ảnh chụp ở mức zoom 3x, từ ảnh chân dung đến ảnh đường phố khi du lịch, S25 Ultra chưa đạt kỳ vọng flagship.

Ở Galaxy S26 Ultra, Samsung nên nâng cấp mạnh ống kính telephoto 3x, đồng thời làm cho cả hai camera zoom đều đạt chất lượng tương đồng hoặc vượt trội đối thủ. Khi đó, lợi thế hai camera telephoto mới thực sự phát huy đúng ý nghĩa.

Thiết kế thân máy: Galaxy Ultra cần cầm nắm dễ chịu hơn

iPhone 17 Pro Max có thiết kế unibody nhôm mới và viên pin lớn hơn khiến máy nặng hơn bản tiền nhiệm (231g so với 227g). Dù vậy, nó vẫn thoải mái khi cầm.

Ngược lại, Samsung giảm trọng lượng S25 Ultra (218g so với 232g của S24 Ultra) nhưng lại làm thiết kế chưa tối ưu sự thoải mái khi cầm. Các cạnh phẳng hơn khiến phần lưng tạo cảm giác sắc, gây đau tay khi sử dụng lâu.

Trong khi đó, iPhone 17 Pro Max với bo góc mềm và mặt lưng hơi cong cho cảm giác cầm dễ chịu hơn dù vẫn nặng.

Hy vọng Samsung sẽ mượn triết lý thiết kế này, đồng thời giữ trọng lượng dưới 220g cho Galaxy S26 Ultra. Khi đó, chiếc máy có thể trở thành một trong những smartphone cỡ lớn dễ cầm nắm nhất.

Với những người thường xuyên du lịch, họ thấy buồn vì Samsung đã lược bỏ một số tính năng hữu ích trong hai thế hệ Ultra gần đây.

Thứ nhất, việc loại bỏ camera zoom quang 10x từ 2024 khiến không ít fan thất vọng.

Thứ hai, Samsung đã bỏ Bluetooth trên S Pen năm 2025, nghĩa là người dùng không còn dùng S Pen như nút chụp ảnh từ xa, một trong hai lý do họ cần đến chiếc bút này.

Video concept Galaxy S26 Ultra. (Nguồn: DrTech /YouTube)

Ultra vốn gắn liền với triết lý “tính năng đầy đủ nhất”, nhưng giờ đây Samsung lại đang rút bớt tiện ích. Galaxy S25 Ultra vẫn xuất sắc ở màn hình, trọng lượng, giao diện… nhưng quá giống S24 Ultra và thiếu điểm nổi bật.

Galaxy dù đã có bản sắc riêng nhưng Samsung nên mạnh dạn thay đổi thiết kế, giống cách hãng cải tổ mạnh mẽ trên Galaxy Z Fold 7 và cần một bản nâng cấp thực sự cho Galaxy S26 Ultra.

Nếu Samsung cải thiện ống kính telephoto 3x, bổ sung cảm biến vuông cho camera selfie giống iPhone 17 Pro và tối ưu lại thiết kế để cầm thoải mái hơn, Galaxy S26 Ultra hoàn toàn có thể trở thành bản cập nhật tốt nhất của dòng S trong nhiều năm trở lại đây.

